外媒：塔利班「阻止西方人前往機場」　白宮卻超淡定與現實脫節

▲阿富汗人擠滿喀布爾國際機場。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

美軍撤離阿富汗的8月31日期限正在倒數中，外媒引述現場民眾及消息人士說法指出，塔利班開始阻止西方人前往喀布爾機場，而機場內部與周邊依然一片混亂。《政客》痛批，在此情況下，白宮卻表現得十分淡定，似乎越來越「與現實脫節」。

《每日郵報》引述當地民眾說法指出，塔利班封鎖道路、禁止阿富汗人離國後，如今也「阻止西方人前往喀布爾機場」。《政客》記者湯普森（Alex Thompson）也引述多個消息來源指出，「塔利班已經開始阻止人們通過機場大門。不只阿富汗人，還有美國公民」。

▲阿富汗喀布爾機場仍有大批民眾等待撤離。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）



《政客》獲得現場資訊及影片指出，數千名美國公民依然無法安全通過檢查哨站，數萬名阿富汗人還在等待美國簽證，但機場內部及周圍充斥暴力、延誤及官僚內鬥，缺乏電力及衛生設施，環境條件正在惡化，現場美軍及國務院官員的關係也越來越緊張。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）先前證實，美國公民遭塔利班毆打，政府已經嚴正抗議此舉令人無法接受。5名消息人士透露，即使美國公民出示護照，仍經常被機場守衛拒之門外，甚至被強硬要求離開，否則就要開槍。在另一起事件中，一名阿富汗翻譯員的房子被塔利班燒掉，不但被機場守衛拒絕，還遭痛毆。

儘管如此，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）23日談到撤離阿富汗行動時卻說，「在疏散人數方面，我們實際上表現得很好」，白宮官員24日也表示，目前為止，美國已成功從喀布爾疏散5.87萬人，且在過去24小時撤離2.16萬人。

塔利班拒絕延後「831美軍撤離大限」 禁止本國人前往喀布爾機場

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