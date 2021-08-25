拜登拍板定案！　美軍8／31前完成撤離阿富汗

記者張靖榕／綜合外電報導

七大工業國（G7）視訊會議後，美國總統拜登表示美軍在阿富汗的撤離行動，有望即時在8月31日前完成，他再次說明塔利班在撤軍過程中的合作，但不代表他相信塔利班說的話，「我們愈快完成愈好」。

▲拜登在白宮羅斯福廳（Roosevelt Room）針對阿富汗撤軍行動發表談話。（圖／路透）

BBC報導，距離阿富汗首都喀布爾陷落由塔利班掌權至今已第10天，美軍及盟軍仍在機場內加緊進行撤離美國公民和阿富汗人的行動，截至25日清晨為止已撤離7萬700人。此前拜登曾表示撤離行動有可能無法如期達成，需要商議延後期限，並承諾會把所有美國公民安全帶離，「只要任何美國公民想回家，他們就能回家」；然而，塔利班強硬拒絕任何延長的可能。

G7針對阿富汗情勢的視訊會議結束後，拜登表示塔利班到目前為止都相當配合，讓美國及其盟友能夠進行撤離行動，他說國際社會將根據塔利班的行為評判他們，「我們不會有人真的把塔利班的話當真」。

美國國防部徵用18架民航機投入撤離行動後，整體速度得以提升，過去24小時撤離人數為2萬1000人。拜登更表示以目前的撤離效率而言，有可能在8月31日期限前達成任務。此前有6000名美軍和超過1000名英軍在喀布爾機場進行維安並協助撤離行動，目前部分美軍也已經撤出阿富汗；五角大廈表示部分美軍在期限前先撤離，並不會影響整體任務的進行。