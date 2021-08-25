首批BNT有望8月底到　不是「原本客製化」標籤

▲「復必泰」新冠疫苗。（圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

近日傳出首批BNT疫苗將在中秋節前到貨，對此，指揮中心指揮官陳時中並未否認。據了解，到貨時間有望提前，最快8月底就會有150萬劑至200萬劑運抵台灣，但首批標籤不是原先「客製化」標籤，有可能是鴻海集團創辦人郭台銘在捷克打的「Comirnaty」（復必泰英文）疫苗。

鴻海、台積電、慈濟7月與德國BNT在大中華的代理商、上海復星集團簽約，共計有1500萬劑BNT疫苗。據了解，上海復星的「復必泰」標籤將不會出現在疫苗劑瓶上，由德國原廠進入台灣的BNT另製標籤的費用，也涵蓋在此次採購的總額裡面。

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不過，資深媒體人趙少康曾爆料，「鴻海與台積電好不容易買到BNT疫苗，又在意識形態作祟下，要為台灣量身趕製『沒有復必泰』標籤的包裝，拖延4個星期才能到貨，每劑疫苗成本也因此增加，是標準的勞民傷財。」

▲▼郭董日前到捷克接種BNT，疫苗瓶身寫著復必泰的英文「Comirnaty」。（圖／翻攝郭台銘臉書）



對此，陳時中當時回應，貼標籤是整個疫苗製造過程中，最不花時間的事情，任何一個標籤都不會影響到疫苗製造跟進貨。

台灣期盼BNT疫苗，郭台銘8月初帶妻小親自前往歐洲「催貨」，近日已返台，一家人也在捷克完成BNT接種，而疫苗瓶身上就寫著復必泰的英文「Comirnaty」。

原本傳出首批BNT可望在中秋節前到貨，首批到貨落在150至200萬劑。但根據《聯合新聞網》報導，最快8月底就會有150萬劑至200萬劑運抵台灣，但標籤不是原先「客製化」標籤，有可能就是郭台銘在捷克打的「Comirnaty」疫苗。對於這批疫苗，相關人士透露，還是需要政府同意，否則德國原廠也無法出貨。

▲▼郭董的注射單上也有「Comirnaty」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

