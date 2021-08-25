帛琉入境變嚴！帛琉總統：台灣是特例不受影響　曝訪美心得

記者陳俊宏／綜合報導

帛琉旅遊泡泡重啟，對於台灣民眾最關心的帛琉入境是否防疫加嚴，友邦帛琉總統惠恕仁強調，台帛之間因為有旅遊泡泡，台灣是特例不會受到影響。台帛建交22年，他也邀請總統蔡英文進行國是訪問，深化兩國之間的交流合作。

帛琉22日宣布最新旅客入境加強檢疫政策，惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）跨海接受《東森新聞》訪問表示，台灣是唯一一個在機場就檢測的國家，他期待台灣人造訪帛琉。

之前台帛泡泡一度中斷，8月14日重啟，不少台灣民眾到帛琉旅遊兼打疫苗。惠恕仁說，現在莫德納疫苗比較短缺，他們只剩下嬌生跟輝瑞，「當然我們也歡迎有認證的疫苗，我們也知道台灣有研發自己的疫苗。」

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▼惠恕仁力挺台灣。（圖／東森新聞）



惠恕仁恭喜台灣國產疫苗研發成功，在國際參與上也力挺台灣，因健康不分國籍，「我們支持台灣加入WHO，台灣必須成為國際社會一份子，能跟世界分享自身的防疫經驗。」

不過，中共沒放棄對我國友邦進行外交威脅利誘，惠恕仁堅定挺台灣，他提到8月初到美國訪問，再度確認美、日、台與帛琉堅強夥伴關係，「我認為這趟華府行，再度證明堅強夥伴關係的重要性，美國、日本和台灣的夥伴關係，同時維持印太地區自由開放有多重要。」台帛建交22年，他也邀請蔡總統進行國是訪問，深化兩國之間的交流合作。

帛琉旅遊泡泡重啟，鑑於帛琉近日出現境外移入個案，指揮中心加嚴規定，除了回來在機場要做深喉唾液、5天自費做PCR檢驗外，也要求在第12~14天加做一次PCR。

▲▼許多國人到帛琉觀光兼打疫苗。（圖／旅客提供）