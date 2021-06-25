《料理之王2》味覺首播！　新聞雲App投下最愛參賽料理 送神級廚具

新聞雲App活動小組／台北報導

千呼萬喚，彷彿能從螢幕嗅到料理香味的大型廚藝選秀節目《料理之王2》於6月25日晚間9點在新聞雲全平台首播，本季由LuLu黃路梓茵擔任主持，首席導師「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、「松露主廚」廚佛瑞德Fred、台菜大師「阿發師」施建發輪替指導，加上明星藝人與廚界新秀上台炫技，來賓陣容令觀眾大呼期待。



新聞雲App為了感謝《料理之王系列》忠實觀眾支持，特舉辦專屬投票抽獎活動【廚藝終戰-料理投票賽】，只要登入新聞雲App會員，活動列表進入【廚藝終戰-料理投票賽】，投下每集節目最喜歡的參賽者料理，就能參加德國雙人牌廚具抽獎，希望觀眾能看節目學做菜，有順手廚具化身居家廚王！

【廚藝終戰-料理投票賽】點我進入

●新聞雲App廚藝終戰獎品列表：

【ZWILLING德國雙人牌】16cm單柄鍋 20組



【ZWILLING德國雙人牌】雙耳淺湯鍋+日式廚刀 5組



【ZWILLING德國雙人牌】6件刀座組 1組



《料理之王2》整季播出結束前，每天可在新聞雲App簽到投票一次，每周新一集播出後，投票選項中的參賽料理皆會更新，簽到次數越多得獎機會越大，怎麼能錯過！而觀賞《料理之王2》方法超簡單，請至App下方橫列選單點選【直播】>進入上方【直播表】進入節目直播，若非直播時間請追蹤頻道加入《料理之王2》手機隨時看。