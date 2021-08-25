12星座做「4件事」　代表他想跟你走一輩子

▲12星座甜蜜小事，代表對方已認定你。（圖／取自Pixabay）

生活中心／綜合報導

即使兩個人很相愛，有些時候你還是會刻意隱藏自己的某些行為嗎？其實最舒適的愛情，是你可以在另一半面說做真的自己，即使邋遢、醜陋、沒形象都沒關係，據《星座好朋友》網站指出，當12星座在你面前做了這幾件日常小事，代表他願意在你面前放開自己，想和你好好的一起走下去。



太過邋遢也沒關係 代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

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回到家就放鬆，不想這麼拘束自己，耍廢、穿睡服、不刷牙不洗臉也沒關係，但是在另一伴面前，還是還是會想要維持一點形象，尤其是自律能力很高的土象星座，他們不會在你面前太邋遢，對自己有一套要求，所以絕對不會在你面前展現自己糟糕的一面，會盡可能的克制。

可是如果他們認定你，想跟你走一輩子，那麼他們就會慢慢變得邋遢，在你面前狼狽也沒關係，因為知道你會包容他們，和對的人相處在一起就是舒適，反正都要一直在一起，形象對他們來說也不是這麼重要了。

能夠沒有理由的一起大笑 代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

兩個人相處在一起能不尷尬，還可以享受每一個微小的快樂，是一件很難得的事情，風象星座對戀愛的要求不高，他們講求的就是可以自在的相處，相處起來沒有壓力、不會尷尬，什麼都不做也沒關係，這樣的模式對他們來說才是最完美的愛情。

所以如果他們跟你待在一起，總會因為相同的笑點、默契，開啟了兩個人的大笑開關，可以在你面前沒理由的開懷大笑，就代表他們在你面前非常做自己，相處起來也十分自在，種種跡象其實是他們想跟你一直走下去的證據。

毫無拘束的在對方面前、不穿衣服也沒關係 代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

對某些人來說，即使跟另一伴很親密，還是不會在對方面前赤裸裸表現自己，對於熱情的火象星座來說，最舒適的相處模式，就是在你面前可以毫無拘束，不穿衣服整身赤裸裸也沒關係，在你面前沒形象的放屁也沒關係。

他們一點都不會感到不自在，反而會覺得這是親密的象徵，可以自在的享受彼此的陪伴，這對情侶來說其實是很高難度的目標，所以在你面前如此自在的他們，目標就是要跟你走到永遠。

什麼都不做，也能一起度過美好時光 代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

最好的愛情並不是要無時無刻黏在一起，而是兩個人處在同個空間，即使正在做不同的事情，你依然可以感受到幸福的氛圍，對於比較缺乏安全感的水象星座來說，他們好像會一直想要跟另一伴黏在一起，需要被照顧、被呵護，深怕一個不小心你就不見了，所以其實他們也習慣了靜靜待在喜歡的人身邊。

當他們已經漸漸習慣你的存在，有時候就算不待在你身邊，在同個空間各忙各的，他們依然不會感到不安，也不會想說你怎麼都不來找他們互動，對他們來說這正是愛情邁入穩定的象徵，也是想跟你走一輩子的表現。