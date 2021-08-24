高端剛開打2人猝死　朱立倫：政府讓下一代玩俄羅斯輪盤

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗23日開打，就有2人打完後隔日猝死。對此，國民黨前主席朱立倫批評，這就是蔡蘇體制，一個護航高端的政府，讓台灣的下一代被迫玩俄羅斯輪盤。

朱立倫24日在臉書表示，關於高端，到目前為止，防護力未知、安全性未知、施打危險性比率未知，今天出現民眾施打高端疫苗後猝死，跟高端有沒有關係？未知。

朱立倫指出，指揮中心說不清楚，高端公司說不清楚，蔡政府同樣說不清楚，永遠都是「他們本來就有慢性病」，這種態度叫民眾如何安心？如果是全世界都在打的疫苗，至少風險透明，人民會願意承擔，但一支沒國際認證的程序，且審查過程充滿爭議的疫苗，出了人命，要如何向家屬交代？

朱立倫認為，如今查清死因是政府唯一能做的事，也是嚴肅的要求，目前20至35歲族群疫苗施打率極低，政府疫苗採購戰略荒腔走板，導致沒足夠的國際認證安全疫苗，年輕人別無選擇，9月開學的教師別無選擇，保家衛國的軍人同樣別無選擇，「這就是蔡蘇體制，讓年輕人別無選擇，被迫打高端。這就是蔡蘇體制，一個護航高端的政府，讓台灣的下一代被迫玩俄羅斯輪盤」。

桃園市中壢區的一名56歲專欄作家陸之駿一家三口一起去接種，還在臉書表示跟總統蔡英文同一梯接種很榮幸，未料24日上午9時許身體不適，送醫後搶救不治，死因仍待釐清，消息一出引發社會譁然。

同日也傳出，新北市蘆洲一名39歲的彭姓男子，23日打完高端疫苗後並未感到不適，24日上午11時許，遭父親驚見倒臥廁所且失去呼吸心跳，緊急報警，送醫後仍宣告不治。據悉，彭男過去曾有吸毒拉K昏倒在家中被送醫的紀錄，彭男昏倒在浴室時，身旁還有留針筒，後續警方也在住處搜出一小包安非他命，而彭男的確切死因仍有待釐清。