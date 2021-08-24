嘉市普發2000條件曝！議員籲在地消費支持店家　總經費5.2億

▲嘉義市長黃敏惠宣布加碼普發2000元現金（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨政府即將發放振興卷，嘉義市長黃敏惠24日也喊出嘉義市加碼普發每人2000元現金，消息一出讓不少市民樂開懷，更有鄰近嘉義市的其他縣市民眾也規畫要遷戶口到嘉義市，對於能夠收到這立意良善的禮物，嘉義市議會各黨派議員都樂見其成，但也有不少民眾對發放資格及對象感到疑慮。





▲嘉義市發放現金2000，圖為日前議長莊豐安及國民黨市議員張秀華提案建請中央發放一萬元消費卷。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，呼應市議會提案及加碼建議，希望達到刺激民生消費、提振買氣救產業的目標，因此，搭配行政院發放五倍券，嘉義市再加碼普發每人「現金」2000元，選在這個艱難的時刻，加發現金。

▲嘉義市普放現金，民進黨團嘉義市總召蔡文旭樂見其成，呼籲市民一起活絡嘉義經濟。（圖／記者翁伊森翻攝）

民進黨嘉義市黨團總蔡文旭表示，對於政府願意選擇發放振興卷立意良善，地方都極為認同，嘉義市更在日前由議長莊豐安與市議員張秀華提案，建請中央政府全面普發消費券每人1萬元，振興經濟，加速復甦，此案獲在場議員附議。

然而市長黃敏惠稍早喊出政府發放5000振興卷，嘉義市加碼2000，讓疫情期間各店家有機會紓困，雖然不是消費卷模式可以直接挹注嘉義市店家，但也算是聽到人民心聲，他呼籲民眾用在嘉義市消費。

▲嘉義市普放現金，無黨派議員戴寧呼籲市民支持在地店家。（圖／記者翁伊森翻攝）

無黨派市議員戴寧表示，對於市長黃敏惠普發現金，聽到人民心聲，也算是苦民所苦，有鑑於七月市議會消費卷提案，對於於皇室喊出現金發放，她呼籲市民可以將2000現金搭配政府振興卷，可以確實用在嘉義市的消費，一起活絡嘉義市的經濟。

市議員黃思婷表示，市府做法是為市民、沒有排富，相當不錯，只要向議員說明清楚財源怎麼來、如何發放，議會應該都會支持。

但副議長蘇澤峰稍早在臉書發文，「用意雖好，但鐵路高架化開始執行時 ，每年市府需配合自籌款好幾億就在喊窮了 每當需要建設也喊經費籌措困難礙於執行！要普發的美意非常好 ，但只有少數人知情及自行發佈新聞， 若經費受到阻礙又要加罪與誰呢 ?況且預算也尚未通過就宣佈政令 ，是不是也太過於草率呢！ 好多市民看到新聞就來反應何時發放？這問題， 經費還沒經過程序三讀通過前 ，經費在哪？應該要問發佈單位才知道錢從何來吧?」

由於每人普發現金2000元所需經費約5.2億，嘉市府將會於九月中的臨時會提出追加預算案規畫，預計也將順利無異議通過，但嘉義市政府表示，普發首要條件，嘉義市民(設籍嘉義市)為必要條件，但其他細節尚在研議中，定案後會盡快對外公布。