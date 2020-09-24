莊豐安率嘉義市議會團隊秋節敬軍　感謝國軍保家衛國

▲嘉義市議會109年秋節敬軍活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋節即將到來，為慰勉嘉義地區國軍官兵弟兄守衛鄉土、愛民助民，嘉義市議會議長莊豐安23日由嘉義軍人服務站張勉的陪同下，帶領議會議員吳上明、張榮藏、蔡榮豐、傅大偉、黃露慧、戴寧、孫貫志、凌子楚、黃思婷、李奕德等人及議會同仁，前往嘉義後備指揮部致贈秋節慰問金。

▲嘉義市議會議長莊豐安領軍出席敬軍活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市議會23日敬軍活動感謝嘉義後備指揮部、國軍嘉義財務組、彌陀補給分庫、資通電軍指揮部(網路戰聯隊指管防護大隊南區指管防護中隊台中作業隊)嘉南分隊等單位的國軍官兵，協助地方救災和服務民眾的犧牲奉獻，以及平日在戰備整訓和保鄉衛土。

莊豐安表示，目前共軍戰機於台海週邊演習，兩岸關係較為緊繃，國軍弟兄擔負保家衛國的神聖使命，在近期漢光演習中更是以紮實的訓練成果，向國人證明面對強大的威脅，必須有國軍戰力堅強後盾，才能嚇阻敵人不敢輕啟戰端。

嘉義市議會參與敬軍活動已行之多年，深感嘉義地區各部隊平日戰備整訓辛勞，特別於秋節前夕探視慰問大家，期望藉由今日的勞軍活動，鼓舞大家的士氣，並肯定國軍的犧牲奉獻。

▲嘉義市議會議長莊豐安出席敬軍活動 並致贈慰問金。（圖／記者翁伊森翻攝）