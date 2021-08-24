今年農遊券不只250元！農委會預告「數字很吉利」　至少發200萬張

▲農遊券預計將發放200萬張以上 。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

政府振興券將加碼至5倍，各部會也將各自規劃農遊券、藝Fun券等，農委會今（24日）透露，雖然還沒定案，但額度絕對會比去高，且數字相當吉利，且至少會發放200萬張以上。

農遊券去年大家買的很開心，農委會副主委陳添壽說，這次絕對是更開心，雖然方式會有所調整，但農委會主委陳吉仲和行政院長蘇貞昌都有做相關交代，因此這次農遊券會「長胖、長高」。陳添壽接著說，雖會有調整，但額度絕對會比去年還要高，數字相當吉利，當然各部會會加碼，不管是到農村旅遊或生鮮超市購買農產品，希望整個將振興帶上來，讓大家有快樂的心情。

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去年農委會發放250萬張，大多民眾都使用在購買農產品，陳添壽表示，去年大約7成使用在生鮮超市，旅遊佔3成，相關據點共2700個，有店家反映要普遍照顧，因此這次也會朝全方普遍照顧，希望今年更多面向，不管是旅遊或購物都可以，並強調，「過幾天就會有很好的答案，這個數字比較去要好，購物旅遊都可以。」

至於有一說是要搭配五倍券使用？陳添壽指出，可以單獨使用，但這時就要看各單位能力，比如農漁會各自推出加碼，看民眾意願，大家最關心的名額，至少會有「200萬以上」，但還要看實際金額如何。而會怎麼發放？陳添壽提到，今年會由行政院政委唐鳳負責，不會像去年各部會自行處理，會「整個集合起來」，最後再讓民眾自行勾選，出爐時間和最後方式會由政院定案。