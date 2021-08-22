全台晴朗炎熱、午後局部有雨　一張圖秒懂未來一週天氣

▲一張圖看懂未來一週天氣。（圖／中央氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，奧麥斯颱風今日下午14時中心相對位置位於台北東方390公里海面上，以每小時42公里速度，向北北西轉北北東進行。氣象局表示，奧麥斯距離台灣仍有300至400公里遠，對台灣天氣無直接影響，今晚奧麥斯將加速往北迴轉，且遭遇不利發展的海氣條件，預計強度將逐漸減弱。

但氣象局也提醒，隨颱風遠離，但基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島沿海仍有長浪發生機率，颱風北上後，明天馬祖附近西南風也會增強，沿海須留意較強陣風和較大風浪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於未來一週天氣，氣象局表示，未來一週臺灣位於高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，但午後仍易有局部雷陣雨，山區並有局部較明顯雨勢，有時還需留意短延時強降雨，伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣。

整體而言，氣象局說明，明天週一至後天週二（8/23、8/24），風場為偏南風，各地多雲到晴高溫悶熱，台灣附近水氣稍多，午後各地山區、近山區平地需留意局部大雨，且受水氣影響，迎風面的南部地區也偶爾短暫雨。南台灣夜間和清晨沿海地區也有零星陣雨發生機率。

週三起至週六（8/25、8/29），氣象局表示，屆時風場轉為偏東風，各地依舊是多雲到晴的炎熱天氣，且太平洋高壓勢力略為西伸增強，水氣稍減。但偏東風影響下，西半部平地午後雷陣雨機率增加，各地山區、近山區平地，午後還需留意局部大雨勢。

整體而言，氣象局說未來一週未下雨時各地炎熱，各地中午前後高溫可來到31至35度，局部地區更可來到36度，民眾需留意防曬、適時補充水分。除了白天留意高溫資訊，下午時則需留意午後雷雨突襲，外出仍須攜帶雨具。