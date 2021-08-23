羅智強啟動卡車環島宣傳　民進黨：為選舉忽視防疫可能成破口

▲國民黨革實院院長羅智強。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨革實院長羅智強23日邀集國民黨秘書長李乾龍以及地方黨部主委等人宣傳公投案，並啟動卡車環島宣傳活動，民進黨發言人顏若芳表示，目前仍是防疫關鍵時刻，指揮中心也呼籲全民遵循防疫指引，減少不必要外出，環島這種行為，顯然不是必要的政治活動，更有可能成為防疫破口的風險

顏若芳表示，可以理解最近國民黨主席選舉正在進行，各位候選人都需要造勢活動拉票，只是目前仍是防疫的關鍵時刻，指揮中心也持續呼籲全民遵循防疫指引，減少不必要的外出活動。

顏若芳指出，國民黨作為最大在野黨，理應可以做出更好的示範，但今天看到各個主席候選人的行程到處跑，甚至羅智強還發起環島趴趴走，還是要呼籲國民黨不要為選舉就忽視防疫，尤其像是環島這種行為，顯然不是必要的政治活動，更有可能成為防疫破口的風險，令人捏把冷汗。

顏若芳表示，公投是人民的權益，但指揮中心至9月6日仍然維持第二級的疫情警戒，國人不分藍綠，應該要同心協力降低不必要的移動，讓疫情早日平息。

顏若芳說，對於國民黨環島行程，未來每個站點都要動員地方黨部、民意代表、支持者，還要媒體採訪，難道國民黨都不擔心防疫風險嗎？難道沒有環島就不能討論公投了嗎？環島真的是現在二級警戒最需要的政治活動嗎？

顏若芳也指出，日前資深媒體人趙少康帶了一群國民黨公職吃牛肉麵，也是無視於防疫規定的合照造勢，引發網友批評，國民黨從上到下，不應只為一黨之私，造成群眾聚集，增加染疫的風險，徒增第一線醫護人員的壓力，呼籲國民黨懸崖勒馬，不要把全民防疫的些許成果，變成國民黨選舉造勢的藉口。