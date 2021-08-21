154隻走私貓已安樂死！　羅智強震驚：20分鐘前才向蔡英文請命

▲海巡查獲漁船走私未檢疫名貴貓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

海巡署近日查獲不法私梟利用疫情期間，走私未檢疫的154隻貓咪（初步清點是約250隻）牟取暴利，品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓等多種名貴貓種，價值約1千萬，但動植物防疫檢疫局高雄分局20日下午證實，154隻貓已全數完成安樂死。對此，國民黨革實院長羅智強在臉書表示，他為喵星人發文向總統蔡英文請命的20分鐘後，154隻貓竟已全遭撲殺，只有震驚難過可以形容。

「很遺憾，我們為貓咪的請命，還是慢了一步。」羅智強說，只要完成檢疫，這些貓咪就有活下來的機會；沒有一隻貓咪願意被走私，如今卻因為人類自私的行為而成了代罪羔羊，被殘忍地奪去生命，如今聽到這個消息，真的好難過。

羅智強表示，檢疫和貓咪的命一個兩難題，但19日才查獲，21日下午4時就全數安樂死，且還是週末，為什麼要這麼倉促？動保團體正在努力奔走，事有從權，不能留一個緩衝，讓各方可以尋求更好的解決方案嗎？但現在做什麼都慢了，只能默禱這些154隻喵星人，在天堂當無病無痛的天使。

回頭看羅智強請命文，他寫道，「近200隻喵星人，即將被撲殺！蔡英文總統妳能出來救救這些喵星人嗎？」不肖商人走私近200隻品種貓準備在台販售，農委會依據《走私沒入動物及其產品處理作業程序》，如果走私的動物不是保育類，就交由防檢局「安樂死」處理；換言之，上百隻貓咪，可能馬上就會被撲殺。

羅智強認為，農委會的考量不能說全無道理，但法理也並非絶對無法考慮貓命，這個作業程序只是行政命令，不能修正嗎？如果我們承認動物也有權利，那麼為什麼不能再補行檢疫，確定安全無虞之後，開放認養呢？

對於防檢局「當走私動物進入國內時，就已無法回頭進行檢疫程序」的解釋，羅智強表示，根據新聞，這些貓咪並沒有「進入」國內，還在船上；二來為什麼不能回頭補作檢疫？如果把動物當作物品，那防檢局目前的規定沒話說，但若把動物視為「生命」，顯然還有很大改善的空間。

羅智強在文末最後喊話，現在許多動保團體、愛貓朋友，已在四面奔走，搶救喵星人，蔡英文總統過去愛貓的形象深植民心，能否為這近200隻命在旦夕的喵星人，找一條生路？