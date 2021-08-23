上市公司財務造假連環爆　陸將加強對「會計師事務所」監管

▲上市公司財務造假案連環爆，引起大陸監管部門重視。（圖／視覺中國CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近年爆出多起上市公司財務造假案，會計師事務所幾乎未發揮審計功能，引起政府部門重視。大陸國務院辦公廳23日發布《關於進一步規範財務審計秩序促進註冊會計師行業健康發展的意見》，強調將加強從事證券業務會計師事務所監管，精準打擊財務造假。

該份《意見》提到，中國註冊會計師行業規模不斷擴大，服務範圍不斷拓展，行業發展總體向好，在維護資本市場秩序和社會公眾利益、提升會計信息質量和經濟效率等方面發揮了重要作用，但同時也存在會計師事務所「看門人」職責履行不到位、行業監管和執法力度不足等問題，企業財務會計信息失真、上市公司財務造假等現象時有發生。

《意見》指出，未來將從嚴監管，從嚴執法。堅持問題導向，堅決糾正違反職業規範和道德規範的重大問題，嚴厲打擊會計審計違法違規行為，發現一起、查處一起，做到「零容忍」，曝光典型案例，樹行業正氣。

《意見》提到，將依法加強從事證券業務的會計師事務所監管。行業主管部門嚴格履行職責，充實財會監督檢查力量，推動形成專業化執法檢查機制，對從事證券業務的會計師事務所開展有效日常監管。推出會計師事務所監督檢查辦法，突出檢查重點，提高檢查頻次，嚴格處理處罰，建立自查自糾報告機制，強化會計師事務所責任。

《意見》強調，將完善相關部門對從事證券業務的會計師事務所監管的協作機制，加強統籌協調，形成監管合力，對會計師事務所和上市公司從嚴監管，依法追究財務造假的審計責任、會計責任。加強財會監督大數據分析，對財務造假進行精準打擊。