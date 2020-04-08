「陸版星巴克」瑞幸咖啡傳停牌　美國上市中概股陷危機

▲瑞幸咖啡曾創下17個月破IPO的全球最快紀錄，自曝財務造假後，兩天內股價斬到底。（資料圖／翻攝大陸網站）

實習記者周茹焮／綜合報導

「陸版星巴克」瑞幸咖啡（Luckin Coffee）於4月2日內部突然自曝財務造假，曾創下全球首次公開募股（IPO）最快紀錄，卻在短短兩天內股價跌到底，美國當地時間7日開盤前還驚傳停牌，引發多家律師事務所集體宣佈，對瑞幸公司和特定管理人提出理賠訴訟。美國與大陸保險公司投保瑞幸的董事責任險達2500萬美元，涉及不少的保險公司，現在瑞辛面臨破產停牌風險，對目前美國上市的中概股造成直接衝擊，更可能成為中資企業到美國上市的巨大阻撓。

▲瑞幸咖啡的董責險理賠申請案，仍在調查中。（資料圖／視覺中國）

瑞幸咖啡發布公文表示，公司董事會已成立特別委員會監督內部財務調查，目前董責險的賠償還沒有結論。不過，在瑞幸咖啡財務造假事件爆發後，美國多家律師事務所陸續發布通知，提醒投資者集體提出有關營運長劉劍的捏造虛假交易訴訟。

瑞幸咖啡醜聞的爆發還波及保險領域，美國律師事務所提出的訴訟，使瑞幸將責任轉向相關保險公司，提出保額達2500萬美元的董事責任險理賠申請。

據外媒報導，瑞幸咖啡在赴美上市前投保的董責險，並非萬能的，對於被保險人的蓄意違法行為，保險公司有權拒絕理賠，一旦法庭最終裁決瑞幸故意詐欺，保險公司是不會買單的。

董責險在歐美等西方國家的發達市場，已是相當成熟的保險。它的責任範圍是保障董事、監事、獨董、董秘及高級職員，在執行公務過程中的過失行為導致投資人損失，可由保險公司承擔當事人的個人賠償責任給投資者。

不過，董責險保單也有例外事項，像是故意違法或是犯罪行為導致的罰款，較常見的個人非法行為，保險公司都是可以拒絕理賠的。因此，這次瑞幸咖啡財務造假，許多人傾向認為，這巨額賠款可能要泡湯了。