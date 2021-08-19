中國突斷立陶宛鐵路　外交部：反對把經貿往來當制裁武器

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者呂晏慈／台北報導

我國將在立陶宛設立台灣代表處，引發中國不滿，傳出中國國鐵旗下「中鐵集裝箱」（CRCT）將中斷8月、9月直達立陶宛的鐵路貨運。外交部發言人歐江安19日回應表示，嚴正反對把涉及人民生存的正常經貿往來當作制裁武器，呼籲世界各國尊重自由貿易精神，遵循以國際規則為基礎的國際貿易體系。

歐江安表示，外交部已注意有關中國國營企業「中鐵集裝箱」將於8月底中斷直達立陶宛鐵路貨運的相關報導，且經多方查證屬實。根據我方掌握訊息，該鐵路貨運是中國貨物出口到歐洲各種途徑當中，成本相對較低廉而且便給的運輸方式，中國政府有大量補貼。

歐江安說，外交部嚴正反對將涉及人民生存福祉的正常經貿往來當作制裁的武器，並呼籲世界各國尊重自由貿易精神，遵循以國際規則為基礎的國際貿易體系，以維持全球經濟穩定及繁榮，保障各國人民不受脅迫的基本權利。

歐江安說，我國樂願在此共同基礎之上，與包括立陶宛在內的理念相近夥伴合作，促進經貿往來與投資連結。外交部呼籲民主陣營的夥伴國家相互尊重扶持，仗義聲援立陶宛，展現團結互助、不畏強權的決心，堅守共享的民主自由價值。台灣與立陶宛將在共同的理念及價值基礎上，持續深化兩國互惠互利的夥伴關係。