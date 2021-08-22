「立陶宛友台」遭中國施壓　美國務卿親電立陶宛外長表達力挺

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

台灣與立陶宛關係快速升溫，中國相繼以召回大使、斷鐵路貨運方式施壓立陶宛。繼副國務卿雪蔓後，美國國務卿布林肯今天親自致電立陶宛外長藍斯柏吉斯，表達力挺立陶宛。

台灣與立陶宛近來關係發展密切。立陶宛7月底援贈台灣2萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，雙方也規劃今年互設代表處，其中台灣駐立陶宛代表處將以「台灣」為名，是台灣在歐洲地區與中國邦交國首例。

心生不滿的中國於8月10日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中大使。據媒體報導，中國中鐵集裝箱公司近日更將中斷與立陶宛間的直達鐵路貨運。

雪蔓（Wendy Sherman）13日率先致電藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），重申美國對立陶宛的支持，包括在立陶宛因為與台灣發展互惠關係而遭到中國脅迫的時候。

相隔才8天，布林肯（Antony Blinken）今天親自出動與藍斯柏吉斯通話。根據國務院發言人普萊斯（Ned Price）下午公布的通話摘要，布林肯在電話中強調，在面臨中國脅迫性作為之際，美國對立陶宛的支持如鐵一般堅定（ironclad）。

此外，普萊斯表示，兩人也談及白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權對公民社會的暴力鎮壓。

普萊斯說，他們重申對白俄羅斯泛民主運動堅定不移的支持，並敦促魯卡申柯政權立即停止壓迫白俄羅斯人、策劃異常移民數量湧入立陶宛。