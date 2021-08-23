心疼貓被安樂死…他曝一年「1.5萬埃及聖䴉」被獵殺：怎不收養一隻

▲埃及聖䴉。（圖／花蓮林管處提供）

網搜小組／趙蔡州報導

高雄海巡查獲154隻走私貓，全數被防檢局依法安樂死，此舉引起各界高度關注，甚至引爆社會兩派論戰。林智群律師22日表示，儘管安樂死看起來很殘忍，但若換一個角度想，也是保護在台灣境內的貓咪，「如果一些不知名傳染病進來了，境內貓咪也有風險」、「要怪，就怪那些走私者跟下單的業者吧」。

貓咪21日被安樂死後，話題開始在社會上延燒，林智群律師22日三度在臉書發文。他表示，不要說是貓咪了，任何走私進來的烏龜或蛇，甚至是保育類動物，如果有傳染病風險，最後結果都是銷毀，為了避免外來傳染病進入台灣，不得不如此。

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他說，「安樂死154隻走私貓咪，看起來很殘忍，換一個角度想，也是保護台灣境內的貓咪，如果一些不知名傳染病進來了，境內貓咪也有風險」、「要怪，就怪那些走私者跟下這個單的業者吧」。

▲埃及聖䴉產下的蛋。（圖／新北市農業局提供）

他第二篇發文則提到，多年前曾經帶父母到泰國玩，媽媽在回國時把一些紅毛丹帶上飛機，「我一直說不行，媽媽還是不為所動，直到快到台灣時，機長還是空姐廣播，說不能帶動植物入境，不然會被罰錢，我又曉以大義，媽媽才心不甘情不願的，把紅毛丹拿出來，兩人就在30分鐘內嗑完3公斤紅毛丹，超撐的」。

他最後舉例，有一群埃及聖䴉在台灣賴著不走，並且引發台灣本土的生態問題，林務局一開始還訓練員工去獵殺，後來乾脆跟原住民獵人合作，光去年就清了15000隻，「那些說動物生命很重要的人，之前怎麼都沒抗議、怎麼沒說要收養一隻回家呢？」

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