蔡英文獻手臂打高端！這些人都挺國產疫苗　本週開打名單一次看

▲總統蔡英文今（23）日將施打高端疫苗。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者林育綾／台北報導

國產高端疫苗今（23）日開打！根據統計，全台已超過58.7萬人預約，其中不乏名人表態力挺，包括總統蔡英文、副總統賴清德、各黨籍立委和議員、名人等，《ETtoday新聞雲》也整理出哪些名人挺國產疫苗並已完成預約，名單帶你一次看。

●總統蔡英文

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總統蔡英文已在16日中午上網完成預約，預計將在高端疫苗開放施打首日，也就是8/23一早將至預約地點進行接種；而幕僚團隊後續將依照維安及防疫規劃，以降低對民眾影響進行妥適安排，相關細節也將適時向各界說明。

▲蔡英文日前發文預約高端疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

●副總統賴清德

本來規劃接種聯亞疫苗的副總統賴清德，因聯亞EUA未過，17日上午轉而登記高端疫苗。他透過臉書表示，會等指揮中心通知預約，完成疫苗接種，與國人一起團結防疫守台灣。賴清德呼籲國人，符合資格的儘速登記預約接種，大家一起提升群體免疫力，取得對病毒的抵抗力，保護自己的健康。

▲副總統賴清德登記高端疫苗。（圖／賴清德臉書）

●民進黨

自高端疫苗開放預約後，許多民進黨立委也在臉曬出登記成功的照片，包括蘇巧慧、高家瑜、蘇治芬、陳亭妃、莊瑞雄、張廖萬堅、吳思瑤、林俊憲、賴品妤、蔡易餘；新北市議員戴媁姍、民進黨副秘書長林飛帆。

●無黨籍

除了民進黨力挺高段疫苗之外，也有無黨籍議員包括黃捷、苗博雅、曾玟學，都已經預約成功，而立院顧問洪慈庸也完成預約。其中苗博雅早在5月就主張，應該信任我國醫藥審查制度「輪到你，就去打」，一貫主張「不挑品牌」，認為疫苗接種覆蓋率是團體戰，需要全民齊心團結，在秋冬來臨前提升群體免疫力。

黃捷接受《ETtoday新聞雲》訪問時也表示，本來就最想打高端，終於輪到了很開心！次單位蛋白疫苗的副作用相對低，對年輕人來說最友善，是我們的福音。

▲高雄市議員黃捷馬上預約施打高端疫苗 。（合成圖／記者賴文萱攝、翻攝黃捷FB粉專）

●國民黨

由於先前高端疫苗取得緊急授權（EUA）屢出爭議，國民黨多次抨擊黑箱作業、圖利廠商，而為了讓國人能施打到國際疫苗，藍營僅有立委林為洲表示「願意犧牲」，自願登記預約高端疫苗，成為藍營內部第一人。

●其他名人

其他名人包括館長陳之漢、焦糖（陳嘉行）、資深媒體人周玉蔻等，都表態已經預約高端。

館長陳之漢先前就曾在臉書發文詢問可不可以預約高端，17日表示「24號要去打高端了，這次要賣家產買股票，成為首富就看這一次！」也秀出預約頁面截圖透露已經預約成功，對於部分酸民的諷刺，他則是不爽反擊，「不打高端你說我不敢打，要去打了你說我消費疫苗，我肝泥孃都給你講就好。」

▲館長將施打高端。（圖／翻攝自飆捍臉書）

焦糖則在16日於臉書宣布成功預約到高端疫苗消息，「上次這樣搶訂是幫我媽我姊買江蕙演唱會門票，剛剛按到手機都快燒起來了，終於⋯⋯。」藏不住興奮激動的情緒。

而周玉蔻在高端疫苗開放預約第一時間就上網登記，她表示，大安區高端預約很熱門，「第一時間上網卡卡，轉了一圏回來，就排在24號，第二天了！國產疫苗，我來啦！」

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