　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡英文獻手臂打高端！這些人都挺國產疫苗　本週開打名單一次看

▲▼蔡英文20日與東奧國手視訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲總統蔡英文今（23）日將施打高端疫苗。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者林育綾／台北報導

國產高端疫苗今（23）日開打！根據統計，全台已超過58.7萬人預約，其中不乏名人表態力挺，包括總統蔡英文、副總統賴清德、各黨籍立委和議員、名人等，《ETtoday新聞雲》也整理出哪些名人挺國產疫苗並已完成預約，名單帶你一次看。

●總統蔡英文

[廣告]請繼續往下閱讀...

總統蔡英文已在16日中午上網完成預約，預計將在高端疫苗開放施打首日，也就是8/23一早將至預約地點進行接種；而幕僚團隊後續將依照維安及防疫規劃，以降低對民眾影響進行妥適安排，相關細節也將適時向各界說明。

▲▼蔡英文預約高端疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文日前發文預約高端疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）

●副總統賴清德

本來規劃接種聯亞疫苗的副總統賴清德，因聯亞EUA未過，17日上午轉而登記高端疫苗。他透過臉書表示，會等指揮中心通知預約，完成疫苗接種，與國人一起團結防疫守台灣。賴清德呼籲國人，符合資格的儘速登記預約接種，大家一起提升群體免疫力，取得對病毒的抵抗力，保護自己的健康。

▲▼副總統賴清德完成高端疫苗意願登記。（圖／賴清德臉書）

▲副總統賴清德登記高端疫苗。（圖／賴清德臉書）

●民進黨

自高端疫苗開放預約後，許多民進黨立委也在臉曬出登記成功的照片，包括蘇巧慧、高家瑜、蘇治芬、陳亭妃、莊瑞雄、張廖萬堅、吳思瑤、林俊憲、賴品妤、蔡易餘；新北市議員戴媁姍、民進黨副秘書長林飛帆

●無黨籍

除了民進黨力挺高段疫苗之外，也有無黨籍議員包括黃捷、苗博雅、曾玟學，都已經預約成功，而立院顧問洪慈庸也完成預約。其中苗博雅早在5月就主張，應該信任我國醫藥審查制度「輪到你，就去打」，一貫主張「不挑品牌」，認為疫苗接種覆蓋率是團體戰，需要全民齊心團結，在秋冬來臨前提升群體免疫力。

黃捷接受《ETtoday新聞雲》訪問時也表示，本來就最想打高端，終於輪到了很開心！次單位蛋白疫苗的副作用相對低，對年輕人來說最友善，是我們的福音。

▲高雄市議員黃捷馬上預約施打高端疫苗 。（合成圖／記者賴文萱攝、翻攝黃捷FB粉專）

●國民黨

由於先前高端疫苗取得緊急授權（EUA）屢出爭議，國民黨多次抨擊黑箱作業、圖利廠商，而為了讓國人能施打到國際疫苗，藍營僅有立委林為洲表示「願意犧牲」，自願登記預約高端疫苗，成為藍營內部第一人。

●其他名人

其他名人包括館長陳之漢、焦糖（陳嘉行）、資深媒體人周玉蔻等，都表態已經預約高端。

館長陳之漢先前就曾在臉書發文詢問可不可以預約高端，17日表示「24號要去打高端了，這次要賣家產買股票，成為首富就看這一次！」也秀出預約頁面截圖透露已經預約成功，對於部分酸民的諷刺，他則是不爽反擊，「不打高端你說我不敢打，要去打了你說我消費疫苗，我肝泥孃都給你講就好。」

▲館長預約高端。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長將施打高端。（圖／翻攝自飆捍臉書）

焦糖則在16日於臉書宣布成功預約到高端疫苗消息，「上次這樣搶訂是幫我媽我姊買江蕙演唱會門票，剛剛按到手機都快燒起來了，終於⋯⋯。」藏不住興奮激動的情緒。

而周玉蔻在高端疫苗開放預約第一時間就上網登記，她表示，大安區高端預約很熱門，「第一時間上網卡卡，轉了一圏回來，就排在24號，第二天了！國產疫苗，我來啦！」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
疑冷氣開到沒電！台南嬤孫「出門收驚」　2人離奇陳屍車內

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文獻手臂打高端！這些人都挺國產疫苗　本週開打名單一次看

國產疫苗來了！高端今開打　接種完注意事項、副作用10大QA一次看

心疼154隻貓安樂死！愛貓女跟老公吵到「快離婚」　網傻：讓人反感

台灣「魅惑女王」登日本JR車廂！她變CEO年收破5億

心疼貓被安樂死…他曝一年「1.5萬埃及聖䴉」被獵殺：怎不收養一隻

走私動物「免死條件」曝光！醫師：行政部門有很大的運作空間

竹科媽媽沒說錯！新竹家庭年收160萬「全台第2」　教育費超越北市

他吃「骨灰級經典水果糖」驚覺變味　結局神逆轉！網笑翻

以津貼名目調薪有何影響？　網曝「沒加本薪」這些都有差

4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人遭踢爆

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

金曲32紅毯亮點大集結！　5男星超帥..他擠女星搶最美

蔡英文獻手臂打高端！這些人都挺國產疫苗　本週開打名單一次看

國產疫苗來了！高端今開打　接種完注意事項、副作用10大QA一次看

心疼154隻貓安樂死！愛貓女跟老公吵到「快離婚」　網傻：讓人反感

台灣「魅惑女王」登日本JR車廂！她變CEO年收破5億

心疼貓被安樂死…他曝一年「1.5萬埃及聖䴉」被獵殺：怎不收養一隻

走私動物「免死條件」曝光！醫師：行政部門有很大的運作空間

竹科媽媽沒說錯！新竹家庭年收160萬「全台第2」　教育費超越北市

他吃「骨灰級經典水果糖」驚覺變味　結局神逆轉！網笑翻

以津貼名目調薪有何影響？　網曝「沒加本薪」這些都有差

4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人遭踢爆

蔡英文獻手臂打高端！這些人都挺國產疫苗　本週開打名單一次看

國產疫苗來了！高端今開打　接種完注意事項、副作用10大QA一次看

台中角頭「要命小方」妻開賓士翻覆　連撞3車輪胎噴飛

越南採認台灣疫苗接種證明　旅客入境僅隔離7天

反塔利班領袖喊話「願意和談」籌組共同政府：我們不希望戰爭

拜登24日與G7領袖視訊　討論阿富汗情勢

客戶遍全台！非洲豬瘟病毒走私肉　越南裔母女深夜遭檢聲押

下體割掉塞進嘴裡！戀童鬼父監獄內慘死　心臟直接挖出來

高端疫苗開打！蔡英文0730赴台大接種　全程開放媒體直播

心疼154隻貓安樂死！愛貓女跟老公吵到「快離婚」　網傻：讓人反感

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

生活熱門新聞

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人

威力彩衝27億！「臉上2地方長痘痘」要發財了

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

小台灣黑熊出沒　玉管處緊急呼籲

新竹家庭年收160萬　教育支出超越北市

背小孩跑單遭嫌！外送爸辛酸揭爆汗濕透照

嫌太會花錢！公公令每月交薪資單

台灣「魅惑女王」登日本車廂！她開心合照曝光

都是走私貓「這貓免安樂死」還打疫苗

他吃「骨灰級水果糖」變味　結局逆轉　

更多熱門

相關新聞

高端疫苗開打　蔡英文赴台大接種

高端疫苗開打　蔡英文赴台大接種

國產高端疫苗23日正式開打，已經提前預約完成的總統蔡英文，將於23日上午7時30分前往台大體育館接種，整個過程均開放媒體拍攝或網路直播。至於副總統賴清德方面，由於他是在8月16日以後登記高端疫苗，因此跟近日加選的民眾一樣，最快施打的日期會落在8月27日至29日間。

聨亞爭取再拚EUA！董座：好疫苗燒掉、丟掉「別國會傻眼」

聨亞爭取再拚EUA！董座：好疫苗燒掉、丟掉「別國會傻眼」

影／郭台銘返台！歷經19天赴歐催貨BNT疫苗行　手比愛心致意

影／郭台銘返台！歷經19天赴歐催貨BNT疫苗行　手比愛心致意

快訊／提「愛心疫苗」研發初衷　聯亞王長怡哽咽：我們還沒有失敗

快訊／提「愛心疫苗」研發初衷　聯亞王長怡哽咽：我們還沒有失敗

趙少康要蔡英文公開抽血　台灣基進這樣酸

趙少康要蔡英文公開抽血　台灣基進這樣酸

關鍵字：

高端高端疫苗新冠疫苗國產疫苗

讀者迴響

熱門新聞

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

女星哀悼安樂死貓…被嗆「有貓疫你負責嗎」

女CEO飛俄選上等精子宣布懷二胎

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

警犬隊中元普渡3汪「祭拜前輩」

桃園男詭異陳屍山區！居民聽狗狂叫：有人喊救命

更多

最夯影音

更多
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD
尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面