表態拒收更多阿富汗難民　奧地利總理：我們仁至義盡

▲奧地利總理庫爾茨。（圖／路透）



文／中央社

塔利班如今已奪下阿富汗政權，奧地利保守派總理庫爾茨（Sebastian Kurz）在今天公布的談話中表態反對奧地利收容更多逃離阿富汗的難民。

路透社報導，2015年和2016年歐洲爆發移民危機期間，奧地利大量收容尋求庇護者，人數超過全國人口1% ，而靠著對移民問題採取強硬路線來一步步建立政治生涯的庫爾茨，自2017年起的每場國會選舉每戰必勝。

就在歐洲聯盟（EU）不知該如何處置過去20年間協助歐盟的阿富汗民眾之際，庫爾茨明確表示，來到奧地利並非選項。

庫爾茨接受Puls 24電視台訪問時表示：「我明確反對我們現在主動接收更多人（難民），在我擔任總理期間，就絕對不可能接收。」

根據聯合國難民署（UNHCR）2020年數據，奧地利收容逾4萬阿富汗難民，人數為歐盟第2多，僅次德國的14萬8000人，然而德國人口是奧地利的9倍。

此外，奧地利為一中立國，並未加入北大西洋公約組織（NATO）。根據北約網站列表，奧地利在訓練和給予阿富汗安全部隊建議的「堅定支援任務」（Resolute Support Mission）方面，派駐阿富汗的部隊數量極少。

談到逃離自己國家的阿富汗人時，庫爾茨說：「我不認為應該接收更多人。」

他補充表示，「奧地利已做出不成比例的大量貢獻」，他指的是國家先前接收的大量阿富汗難民和尋求庇護者。

他說，逃離阿富汗的人應該留在該區域，還說阿富汗鄰國土庫曼和烏茲別克也才分別接收14名和13名阿富汗難民而已，而這數字符合聯合國難民署數據。