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北市+3確診！分佈士林、大同、萬華區　本週共5例「感染源不明」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、台北市教育局長曾燦金。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布，新增6例本土確診，其中為3例台北市案例，新北市、桃園市、雲林縣各1例。台北市政府衛生局表示，3例分佈於士林區、大同區和萬華區，有1例為家戶感染，另2例正在進行疫調當中，北市本週共有5例感染源不明。

指揮中心22日表示，新增6例本土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為8月21日、餘5例為無症狀感染。個案分布為台北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例。

台北市衛生局22日下午3時30分召開記者會，疾管科長張惠美表示，3例本土確診病例共為2例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至20多歲，居住於士林區、大同區及萬華區，1例因接觸確診家人接受居家隔離，並在解隔前採檢陽性確診，另2例正在進行疫調，以釐清感染源。

北市衛生局指出，台北市8月15至21日一週新增確診本土病例9例，較前一週13例減少4例，各行政區分佈為大安區及文山區各3例，萬華區1例、內湖區1例、士林區1例，其中男性4例和女性5例，居家隔離期間確診者2例均為家戶感染，有2例與職場確診者有關，5例感染源不明。

另外，針對桃園市長鄭文燦提及，桃園市新增案例案16304，源自於新北市個案案15848，與新北個案案案16008、北市個案案15863有關。對此，張惠美回應，針對該跨縣市群聚案，已與桃園市做聯繫，並將和新北市政府接洽，就3名個案關係再做釐清。

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