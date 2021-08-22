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快訊／曾在北市工作！雲林女看護確診　去過超商、全聯

▲▼雲林縣長張麗善召開防疫記者會。（圖／翻攝張麗善臉書）

▲雲林縣長張麗善召開防疫記者會。（圖／翻攝張麗善臉書）

記者蔡佩旻、陳羿妏／雲林報導

雲林今（22日）新增1例本土個案，稍早縣府召開記者會。縣長張麗善指出，個案是一名36歲外籍女看護工（案16035），今年3月25日由菲律賓初次來台工作，入境後至嘉義縣中埔集檢所進行集中檢疫，4/7居檢期滿前PCR採檢為陰性；後續個案曾至台北市內湖區擔任家庭看護工，7/16因故更換雇主，工作地改為雲林縣北港鎮，當日曾先至台南成大醫院進行自費PCR檢驗為陰性，昨（21日）因陪同雇主阿嬤至中國醫藥大學北港附設醫院看病，進行PCR採檢，結果呈現陽性，Ct值36，目前於醫院治療中。

衛生局長曾春美說明，根據縣府疫調資料，個案分布在北港鎮，足跡除了於住家附近散步，還曾去過全家超商、全聯，上述地點縣府皆已通知相關單位進行清消，至於散步確切時間點、相關接觸者仍在調查中，目前研判感染源可能是在北部，而非雲林。此外，個案相關接觸者，目前匡列居家隔離22人、自我健康管理11人及自我健康監測75人。

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▲▼雲林案16035足跡。（圖／縣府提供）

▲雲林案16035足跡。（圖／縣府提供）

縣府表示，因應此次女看護確診事件，明（23日）下午2時將於北港鎮草湖里西湖活動中心設置社區熱點快篩，若有疑慮及需求者可前往接受免費快篩服務，以降低不安，並杜絕任何可能傳染風險。同時呼籲雇主加強外籍看護之管理，避免不必要之移動及群聚。

▼雲林縣府派員至足跡點清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

▲▼雲林縣府派員至足跡點清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林縣府派員至足跡點清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林縣府派員至足跡點清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼雲林縣府派員至足跡點清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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