情侶南下訪友疑遭逼車槍擊　駕駛驚魂：對方並行...車窗就破了

記者白珈陽／台中報導

國道1號大雅交流道21日晚間9時許疑傳出槍響，李男載著女友行經豐原段遭後方車輛閃大燈、追趕，至雙方並行時，李男車輛副駕座車窗遭對方以不明物體擊破，致李男左手腕受有穿刺傷，經李報警，李驚恐向警方表示「對方對我開槍」，但今日國道警察三隊泰安分隊表示，由於車內尋無彈殼，應非槍擊，目前正全力透過行車紀錄器、相關監視器畫面追緝涉案人到案。

▲李姓男子昨晚行駛於國道1號豐原段疑遭槍擊。（圖／民眾提供）

據悉，李男（25歲）昨晚開車載著沈姓女友（29歲）由北部南下至台中訪友，行經國1豐原段時發現後方車輛不斷閃大燈、追趕，遂將車駛至中線道，未料過不久對方將車並行，隨後右側前車窗即遭對方以不明物品擊破，李男左手腕被擊穿，鮮血直流，忍痛將車開往最近的大雅交流道口撥打電話向警消求助，認為自己遭到槍擊。

▲李男忍痛將車開往最近的大雅交流道口撥打電話向警消求助。（圖／民眾提供）

國道警察三隊泰安分隊今日表示，事後李男送往中港澄清醫院治療，經調查，車內無發現彈殼，李男及沈女也表示當下僅聽見玻璃碎裂的聲音，可能並不是槍擊；目前李的行車紀錄器、附近的國道監視器均無法看出涉案車輛的車牌號碼，將根據涉案車輛的行徑路線調閱監視器，掌握涉案人身分並通知到案。

中港澄清醫院表示，李男目前仍於一般病房住院治療，左手腕受有穿刺傷，傷及肌腱、血管、神經，幸無生命危險。究竟是槍擊、或是投擲其他物品，還須警方進一步釐清調查。

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