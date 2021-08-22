廣州9月起全天禁鳴喇叭！網不滿：乾脆規定全部拆掉

▲廣州全市禁鳴喇叭。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省廣州市22日宣布，為了控制交通噪音污染，改善城市交通環境，決定在全市範圍實施禁鳴喇叭措施，從9月1日起施行，有效期限5年。措施宣布後，在網路上引起許多反彈，不少人都感到不解，「那車上裝喇叭還有什麼用？」「乾脆規定大家都把喇叭拆掉好了！」「那以後買新車都不要配備喇叭啊！」

根據《廣州市公安局關於在全市範圍實施機動車禁鳴喇叭措施的通告》，實施之後，每天0時至24時，全市範圍內所有道路禁止機動車鳴喇叭；若在禁止鳴喇叭區域、路段鳴喇叭，處罰為罰款150元人民幣（約650元新台幣）。

不過，公告也列出了兩項例外情況，第一是在駛近急彎、坡道頂端等影響安全視距的路段以及超車或者遇有緊急情況時，鳴喇叭示意的情形可除外；第二是警車、消防車、救護車、工程救險車，以及經部隊車輛管理部門核准安裝警報器並懸掛部隊號牌的車輛，在執行緊急任務遇有交通受阻時可以使用符合規定的喇叭和警報器。

措施公布後，在網路上引起了許多反彈，不少人都感到不解，「那車上裝喇叭還有什麼用？」「乾脆規定大家都把喇叭拆掉好了！」「那以後買新車都不要配備喇叭啊！」「前車隨意變道，又沒注意後車，不能按喇叭的話，要怎麼提醒？」「看來以後要把窗戶搖下來用罵的了。」