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穗深打造通勤族一日生活圈　動車1小時內直達

▲廣州至深圳開通一站式動車組。（圖／翻攝廣州鐵路公眾號）

▲廣州至深圳開通一站式動車組，兩地通勤單程僅需59分鐘。（圖／翻攝廣州鐵路公眾號，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣州至深圳間6月25日開行一站式直達動車組，提供一站式直達、大站直達、站站停等三種選擇。其中，穗深兩地直達車單趟僅需59分鐘，達成兩地通勤族一日生活圈的需求。據了解，穗深一站式動車組採「城際鐵路」（C開頭動車）模式營運，路線重新規劃後，站站停列車全程運行時間也壓縮至76分鐘。

▲廣州至深圳開通一站式動車組。（圖／翻攝廣州鐵路公眾號）

《央視》報導，廣鐵集團客運部總工程師彭翔介紹，廣州東至深圳間安排C8字頭直達列車和僅停東莞的大站直達列車交替開行。旅客乘坐C8字頭一站式直達列車，廣深之間單程僅需59分鐘，乘坐C8字頭僅停東莞的大站直達列車，廣深之間單程僅需64分鐘。同時，C7字頭站站停列車，全程運行時間也由現在的86分鐘壓縮至76分鐘。

根據廣州鐵路運行時刻表顯示，廣州至深圳的直達車自上午7時開始至晚間20時，幾乎每小時都有1班列車運行，採用廣州及深圳對開模式。路線調整後，廣深沿線站點增加樟木頭、平湖站停車班次，保障東莞、常平、樟木頭等站旅客等待時間不超半小時，平湖站旅客平均等待時間不超1小時。

據悉，調整後的廣深線客層以穗（廣州）、莞（東莞）、深（深圳）三地商務及通勤旅客為主，成為粵港澳大灣區經濟發展配套措施中，極為重要的交通路線，同時避免人才因交通不便而錯失工作機遇。

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廣州深圳動車通勤一日生活圈工作

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