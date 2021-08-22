「貓咪何其無辜？」　蔡壁如：該罰的是那些貪得無厭的噁心大人！

▲海巡署查獲走私貓咪，在密艙搜出2百隻貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

高雄海巡19日查獲154隻走私品種貓，防檢局21日下午將貓全數安樂死，消息引起社會議論。對此，民眾黨立委蔡壁如指出，類似的虐貓、走私貓咪被銷毀，在台灣都不是第一次，走私不應該，貓咪何其無辜，「該罰的是大人、是那些貪得無厭的噁心的大人！」

海巡署19日查獲不法私梟利用疫情期間，走私未檢疫的154隻貓隻牟取暴利，品種包括俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓、緬因貓等多種名貴貓種，價值約1千萬，但動植物防疫檢疫局高雄分局20日下午證實，154隻貓已全數完成安樂死。

對此，蔡壁如表示，這幾天對於愛貓人士都不好受，上周才發生蘆洲虐貓事件，昨天又傳出因為漁船走私未檢疫的154隻貓咪，被「全數銷毀」，無辜的小動物卻變成人類情緒勒索、牟取暴利的犧牲者，「一個號稱進步的國家，不應該允許這樣的事情發生！」

依據農委會統計，於 107 年至109年間發生虐待動物案件總計有6,462件，經過偵查後法辦者，依「動保法」處罰鍰與判刑僅161件，且目前全台動檢員僅192人，卻須負責全國每年25萬起動保相關案件，動檢員人力嚴重不足，且未具有司法調查權與偵查專業，致使偵辦動保案件成效不彰。

蔡壁如指出，去年自己和數十位跨黨派立委提出動物保護入憲的提案，「動物非物，具有感知能力」，當我們認同動物不是物，學會尊重每個生命，就會反省自己，「平常也應該尊重家裡的孩子，當大人起爭執時，不能用孩子來情緒勒索、不能拿孩子當出氣筒。」