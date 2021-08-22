iPhone 13「全新玫瑰金」原型機曝！　設計圖揭瀏海變窄鏡頭更凸

▲消息流傳最新的iPhone 13原型機，採用不同以往的「玫瑰金」。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果預計將在9月推出iPhone 13系列，近日傳出iPhone 13 Pro原型機實拍照片流出，這款機型採用全新的「玫瑰金配色」。此外iPhone 13 Pro Max的設計圖也曝光，攝影鏡頭模組與前一代類似，但更大而且凸起程度更高。

今年初搶在Apple之前曝光iPhone 12系列矽膠殼新色的推特帳號「@majin bu」（魔人普烏），19日流出最新的iPhone 13 Pro原型機實拍照片，表示Apple設計了全新的玫瑰金配色；另一個推特帳號「@ld_vova」也釋出iPhone 13 Pro全四色款式，包括「日落金（Sunset Gold）」、「玫瑰金（Rose Gold）」、「消光黑（Matte Black）」，以及銀色。

▲▼iPhone 13原型機與實拍照，不過確切顏色仍需等官方消息。（圖／翻攝自推特）

IT之家21日指出，除了iPhone 13 Pro原型機曝光外，iPhone 13 Pro Max的設計圖也首次流出。iPhone 13 Pro攝影鏡頭模組與前一代相似，都配備雙色溫閃光燈、麥克風開孔以及LiDAR光學雷達，只不過鏡頭佔據機身範圍更大，側面凸起程度也更高，代表著鏡頭升級，能擁有更好的成像效果。

▲iPhone 13 Pro Max設計圖，正面顯示新機瀏海變窄。（圖／翻攝自推特）

根據流出設計圖，iPhone 13 Pro Max機身厚度為7.49mm，含鏡頭厚度則為11.16mm，本身已比iPhone 12 Pro Max的7.40mm還要厚。設計圖上顯示，手機的主機板結構、磁吸充電線圈等結構均與iPhone 12 Pro Max類似。

值得注意的是，iPhone 13 Pro Max正面劉海寬度僅26.23mm，比iPhone 12 系列更窄，視覺上更具美觀效果。然而新的流出圖均未獲得Apple官方證實，各消息管道均無法確定消息真實性，不過隨著9月新機發表後，就能確定哪一方的消息較為靈通。

Apple近年新產品拓展多款顏色，成為刺激銷售的一大吸引力，積極拓展服務與完善各系列商品，除iPhone以外，iPad Air 4及iMac也都採用多色設計，受到廣大消費者歡迎。