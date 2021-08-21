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澎湖電信發射塔「燒成火柱」！1年半內第3起基地台火警

記者吳奕靖／澎湖報導

澎湖縣白沙鄉澎7號道電信基地台發射塔昨（20日）晚間5時許發生火警，警消獲報後，立即派員到場灌救，經1小時多搶救後，火勢才終於熄滅。初步了解，起火處約6至7層樓高，至於詳細起火原因，仍待調查釐清。

▲▼澎湖基地台火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲澎湖電信基地台發射塔火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

澎湖消防局20日晚間5時17分接獲民眾報案稱，白沙鄉澎7號道約0.7公里處（瓦硐段）電信基地台發射塔發生火災，起火處約6至7層樓高，遂立即派遣白沙、馬公、西嶼分隊計場7車16人前往搶救。由於該鐵塔未斷電，勤務人員先行在場部署警戒，防範造成延燒，待台電人員完成斷電後，立即出水滅火，火勢於晚間6時10分獲得控制，然因鐵塔內部仍有高溫悶燒情形，勤務人員持續出水降溫，火勢直到晚間6時57分才熄滅。

▲▼澎湖基地台火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經查，基地台鐵塔為「台灣之星」所有，設備則是台灣大哥大、遠傳、台灣之星等三家業者共有，案發時現場有承包廠商進行鐵塔補強固定施工。另外，該鐵塔燃燒範圍高度約25公尺，經與業者確認，機房設備尚無大礙。

然而，事實上2020年4月、6月間，澎湖縣的馬公市風櫃電信基地台以及西嶼鄉外垵基地台都曾發生火警，影響民眾通話品質，再加上白沙鄉基地台昨（20日）火警，澎湖1年半內已有三起基地台火災事件。

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