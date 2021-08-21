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快訊／全國二級警戒恐延長至9／6　雙北評估降為「中風險區」

▲▼網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲全國二級警戒恐延長至9月6日，但部分措施有望鬆綁。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

全國二級警戒至8月23日，儘管確診數不斷下降，但雙北仍有零星不明感染源，中央傾向再延長警戒兩週至9月6日。不過，據了解，在疫情可控的情況下，指揮中心評估將雙北從中高風險區降為中度風險區，指揮官陳時中有望在今（21日）對外說明部分放寬措施。

在考量病毒傳播和染疫發病週期的情況之下，防疫警戒皆以兩週為一個觀察單位，在到期前會檢視疫情發展，評估是否調整警戒級別，或在原級別內鬆綁相關規範。

近一週以來，雙北的本土病例佔9成以上，目前仍有零星感染源待釐清個案，且警戒降至二級後，全國人流移動增加，雙北確診足跡往外縣市擴散，添加社區感染風險，因此維持警戒二級規劃。

依據疫情等級的監測，全國各縣市劃分為低風險、中低風險、中風險、中高風險、高風險地區等5個級別。近一週以來，雙北有效將新增確診和不明感染源控制在個位數，並且沒有大型群聚事件，指揮中心評估可從中高風險區降低為中度風險區。

針對放寬措施，知情官員強調，考量許多營業場所才剛開始鬆綁的情況下，許多防疫措施效果仍待觀察，但部分民生相關的措施可鬆綁，例如雙鐵發售座位數上限調整至8成，而雙北醫院、長照機構的探視、時間或人數，也有望放寬。

此外，在二級警戒延長的限制之下，餐飲業防疫措施目前強制規範要使用隔板與實施梅花座，指揮中心也評估同住家人在外用餐時，可同桌吃合菜、免梅花座和隔板，但仍必須和鄰桌保持距離。

至於在海域活動的部分，許多業者已備妥防疫規劃提出申請，中央疫情中心副指揮官陳宗彥昨（20日）證實，確實朝開放方向研擬，但執行面要再做確認，估計最快下週才會一併說明。

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