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二級警戒延長「多項鬆綁」　8／24起開放醫院「5病房」探病

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日宣布，二級警戒延長到9月6日，但有多項鬆綁措施。在疫情期間醫院、雙北長照機構禁止探病，8月24日以後將針對特殊病房有條件放寬，包括加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者。

二級警戒防疫未鬆綁，醫院、雙北長照機構禁止探病，但近日就傳出有孕婦臨盆時，丈夫希望帶家中幼童一起入院陪病遭拒，陳時中昨表示，最近確實在討論放寬探病規定，預計將對部分特殊病房開放探病，今就公布新措施。

陳時中表示，探病者須遵守探病時段、人數限制及出具篩檢陰性證明。每天固定一個時段、每名住院病患以2名訪客為原則，除完整接種疫苗滿14天或確診滿3個月並具解除隔離證明外，探病者均應出示3日內篩檢陰性證明，包含居家快篩。

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8/24起鬆綁通案性原則

1. 除飲食外，外出全程佩戴口罩。
2. 實聯制、保持社交安全距離。
3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。
4. 集會活動人數上限：放寬為室內80人，室外300人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。
5. 婚宴、公祭：
(1). 公祭遵守內政部相關防疫規定處理。
(2). 婚宴遵守每一隔間室內80人、室外300人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。
6. 餐飲管理：依照衛福部規定處理，新增同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜。
7. 醫院探病：開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者之探病；探病者須遵守探病時段、人數限制及出具篩檢陰性證明等規定。
8. 符合主管機關防疫管理指引或規範得開放：K書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳/浮潛等水域活動。

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