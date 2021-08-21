　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹爆詭異命案！名車擋道　駕駛竟陳屍500米外草叢！妻：他失聯

▲無人路霸車擋道顧人怨　駕駛竟死在500公尺外草叢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳男離家多日未回，最後因路霸車擋道，被發現死在草叢裡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

桃園一名37歲陳姓男子離家未歸，直到被民眾發現陳男的車輛阻礙交通，通報警察後，陳男的妻子向警方表示，丈夫外出失聯，請求找人。警方透過消防隊、搜救隊一同前往汽車停放的附近山區找人，最後發現陳男倒臥草叢，已死亡多時。

新埔分局表示，20日下午接獲民眾報案，位於關西鎮一處產業道路上有汽車阻擋通行，希望警方協助排除路障，警方聯繫上車主，女子表示，車子平時是丈夫陳男在使用，不過丈夫從19日晚間離家後，至今仍聯繫不上，也請警方幫忙協尋失蹤人口。

▲無人路霸車擋道顧人怨　駕駛竟死在500公尺外草叢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男子的車輛檔在進出入口，附近民眾向警方報案，請求移除路障。

警方透過手機定位發現，陳男最後出沒地就在汽車附近，立即聯繫消防隊及搜救隊會一同上山尋找，經過一整晚搜尋，最後才在距離車輛5、600公尺外的一處草叢發現陳男臥倒在該處，身體無明顯外傷，但已無生命跡象，現場無打鬥跡象。目前警方正在調查陳男死因，同時報請檢方與法醫進一步相驗。

據了解，陳男被找到時已全身僵硬，身體無外傷，車內也無打鬥、掙扎痕跡，身上有些許皮外傷可能是第一時間救護人員試圖搶救及搬運時遭樹枝劃傷。有住在附近的阿婆說，曾在聽到疑似死者喊了一聲「救命」，不過警方調閱附近監視器，並未發現有車輛於近日進出，死者置於車上的現金、財物也未有遺失，初步可排除他殺可能，至於死者是否有其他疾病，或是飲酒等疑問，仍待後續查驗病例、相驗而定。

▲無人路霸車擋道顧人怨　駕駛竟死在500公尺外草叢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方協同新竹縣消防局關西分隊、關西搜救大隊，一同前往搜尋找人，最後在一處草叢邊找到陳男的屍體。

►珍浪凡女性淡香精「LANVIN浪凡熱銷香水」4款任選，均一特價


►警局藏「神秘小房間」　搶救崩潰小妹妹！新竹幹探曝：破案很有用

►動員40人找到逃家小鱷！趴水溝尋牠千遍　志工認證：真的不咬人

►野馬哥帶銬比中指　孝女表哥悲憤：她好不容易長大…你最好每天燒香

►野馬男曾響應「打破階級制度」　網肉搜罵爆：誰教你的廉恥？

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
二級警戒延到年底？　陳時中坦言：可能性很高
帛琉爆2例境外移入　陳時中：旅客返台需加做2次PCR
高端疫苗二度加開！　8／23起可預約
1.3萬境外生入境准了！　港澳、陸生可以來台
二級延長至9/6　室內放寬到80人、室外300人
8／24起開放醫院探病　條件限這5種病房
兩張圖秒懂8／24鬆綁措施　「14場所」仍不開放
同住親友8／24起「共餐免隔板」　免梅花座、專人分菜
快訊／今增2例本土　都在「同縣市」
快訊／陳時中宣布：二級延長至9／6！　8項原則一次看
快訊／今日新增2本土、8境外　另增1死
LIVE／二級延長至9/6？　陳時中最新說明
新竹詭異命案！夫開名車突失蹤　陳屍500米外草叢
南韓射箭大叔摘眼鏡變帥歐巴　超正未婚妻曝光！
女星花500元買威力彩中獎了！ 　親曝金額：這輩子最幸運

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她搭火車到泰安站衝下車　打119「我要自殺」保住性命！真相曝光

女婿出軌岳父母到校「拉布條罵小三」　他休妻反被休+賠36萬

新竹爆詭異命案！名車擋道　駕駛竟陳屍500米外草叢！妻：他失聯

高雄男無照騎車！闖紅燈「逆向拒檢」還衝撞、安全帽砸警…下場GG

搭火車到苗栗！他手伸到褲子裡「搓給隔壁女生看」：我只是有點癢

嘉義商人8千多萬泰達幣遭駭！急報案凍結帳戶「已損失千萬」

獨／廢豪宅直播驚見衣架狂晃　直播主急退頻喊：一定是地震

鎮瀾兒童家園網站遭駭個資外洩　30捐款人接詐騙電話

醉男公車站突襲17歲少年　扯脖拉口罩！動機3個字全場傻眼

三峽惡火釀第5死！3寶媽苦撐11天不治　只剩植物人哥哥倖存

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

她搭火車到泰安站衝下車　打119「我要自殺」保住性命！真相曝光

女婿出軌岳父母到校「拉布條罵小三」　他休妻反被休+賠36萬

新竹爆詭異命案！名車擋道　駕駛竟陳屍500米外草叢！妻：他失聯

高雄男無照騎車！闖紅燈「逆向拒檢」還衝撞、安全帽砸警…下場GG

搭火車到苗栗！他手伸到褲子裡「搓給隔壁女生看」：我只是有點癢

嘉義商人8千多萬泰達幣遭駭！急報案凍結帳戶「已損失千萬」

獨／廢豪宅直播驚見衣架狂晃　直播主急退頻喊：一定是地震

鎮瀾兒童家園網站遭駭個資外洩　30捐款人接詐騙電話

醉男公車站突襲17歲少年　扯脖拉口罩！動機3個字全場傻眼

三峽惡火釀第5死！3寶媽苦撐11天不治　只剩植物人哥哥倖存

第六輪加開「賴清德可預約疫苗了」　陳時中揭正副元首接種安排

二級警戒「一路延長到年底」？　陳時中坦言：可能性很高

吳怡霈「人生最短髮」一口氣剪掉15公分！ 友目睹成果驚喊：妳是誰

蔡壁如聲援南鐵抗爭戶居住權　網譏：不怕迴力鏢到社子島？

國軍新兵打疫苗　陳時中曝最新規劃採「2關鍵」評估

澳媒：台灣不是阿富汗　台澳關係走向積極

新進教師苦等疫苗　陳時中「會再發4萬多劑」：要打的人都打得到

帛琉爆2例境外移入　陳時中：旅客返台需加做PCR

味全龍培養新生代教練　林瑋恩轉任二軍教頭

江蕙引退5年...爆「露面力挺金曲獎」　經紀人回應了！　

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

社會熱門新聞

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」卻溺斃！男友崩潰痛哭

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

快訊／台南市仁德區工廠起火

250喵星人將1針安樂死　動保悲搶命

嫩妹應徵服務生「被下海」　求上岸當晚「淒厲哀號」

太魯閣號撞山　運安會：李義祥努力了

高速衝擊火花狂噴畫面曝　25歲男騎士遭轎車撞飛慘死

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

高雄騎士遭逼車「找警求救」　反吃4張罰單

辣妻下海陪酒…戀小王甜喊：老公！人夫綠炸

31歲「志工股神」年賺1300萬　4成捐公益

台南國中女「拒返校」鎖門…下秒墜樓　目擊者嚇傻

更多熱門

相關新聞

特斯拉將推出Model Y超級長程版

特斯拉將推出Model Y超級長程版

特斯拉（Tesla）Model Y訂單踴躍，後續還有Cybertrunk電動皮卡等著上線生產，不過最近卻傳出特斯拉還有意推出超高續航版的Model Y車型，稱之為Super Long-Range，最大續航力將可達到640公里。

Volvo PHEV體驗展全台開跑

Volvo PHEV體驗展全台開跑

馬自達將推「氫燃料＋轉子引擎」

馬自達將推「氫燃料＋轉子引擎」

馬牌、Varta合作進軍電動二輪

馬牌、Varta合作進軍電動二輪

法拉利「新限定跑車」名稱流出

法拉利「新限定跑車」名稱流出

關鍵字：

路霸汽車

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

全國二級警戒延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」卻溺斃！男友崩潰痛哭

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

許藍方直播淚崩！　「眼眶爆紅」哽咽道歉

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面