新竹爆詭異命案！名車擋道　駕駛竟陳屍500米外草叢！妻：他失聯

▲陳男離家多日未回，最後因路霸車擋道，被發現死在草叢裡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

桃園一名37歲陳姓男子離家未歸，直到被民眾發現陳男的車輛阻礙交通，通報警察後，陳男的妻子向警方表示，丈夫外出失聯，請求找人。警方透過消防隊、搜救隊一同前往汽車停放的附近山區找人，最後發現陳男倒臥草叢，已死亡多時。

新埔分局表示，20日下午接獲民眾報案，位於關西鎮一處產業道路上有汽車阻擋通行，希望警方協助排除路障，警方聯繫上車主，女子表示，車子平時是丈夫陳男在使用，不過丈夫從19日晚間離家後，至今仍聯繫不上，也請警方幫忙協尋失蹤人口。

▲男子的車輛檔在進出入口，附近民眾向警方報案，請求移除路障。

警方透過手機定位發現，陳男最後出沒地就在汽車附近，立即聯繫消防隊及搜救隊會一同上山尋找，經過一整晚搜尋，最後才在距離車輛5、600公尺外的一處草叢發現陳男臥倒在該處，身體無明顯外傷，但已無生命跡象，現場無打鬥跡象。目前警方正在調查陳男死因，同時報請檢方與法醫進一步相驗。

據了解，陳男被找到時已全身僵硬，身體無外傷，車內也無打鬥、掙扎痕跡，身上有些許皮外傷可能是第一時間救護人員試圖搶救及搬運時遭樹枝劃傷。有住在附近的阿婆說，曾在聽到疑似死者喊了一聲「救命」，不過警方調閱附近監視器，並未發現有車輛於近日進出，死者置於車上的現金、財物也未有遺失，初步可排除他殺可能，至於死者是否有其他疾病，或是飲酒等疑問，仍待後續查驗病例、相驗而定。

▲警方協同新竹縣消防局關西分隊、關西搜救大隊，一同前往搜尋找人，最後在一處草叢邊找到陳男的屍體。

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