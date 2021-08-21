不只亂咬金牌！　名古屋市長被爆多張癡漢形象照片

▲名古屋市長河村隆之4日接見東奧金牌得主，卻突然將獎牌放入嘴中咬住。（圖／翻攝自YouTube／メ〜テレニュース）

實習記者黃品臻／綜合報導

日本名古屋市長河村隆之日前會見東奧金牌日本女壘隊選手後藤希友時，拉下口罩咬金牌的脫序行為引起軒然大波，各界批評他對女性性騷擾。河村事後雖公開道歉並稱將會減薪3個月，不過仍無法平息眾怒。如今又有媒體和網友爆料，河村隆之早有多次猥褻年輕女性的紀錄。

據日本媒體New Post 7報導，日本於2014年7月舉辦了一場「世界Cosplay高峰會」，河村當時也受邀出席開幕剪綵儀式。當時年僅17歲的新人偶像伊藤美來在開幕式中登台表演，而河村受邀上台後，突然抱住伊藤美來，手直接搭上了伊藤美來的肩膀，一把把她摟來靠近自己，突如其來的舉動嚇壞現場所有人。

報導指出，當時參加活動的粉絲及其他工作人員都被這一幕嚇到，且清楚地記到現在，而當時還是菜鳥的伊藤本人也很明顯可以看出被河村的動作嚇到，露出驚訝的表情。據悉伊藤當時無法立刻抵抗河村，只能苦笑，不過在場的人都看得出來，伊藤一直試圖要抗拒河村的癡漢舉動。

不僅如此，日本網友也爆料更多河村猥褻女性的癡漢級照片。有網友指出，河村不只是對女偶像會這樣，只要出席公開場合的活動，他都會接近年輕漂亮的女生，要一起合影，而且還會直接把手搭在女生肩膀上。