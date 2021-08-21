鎮瀾兒童家園網站遭駭個資外洩　30捐款人接詐騙電話

▲鎮瀾兒童家園網站遭駭，導致捐款者個資外洩。（圖／翻攝官網）

記者李忠憲／台中報導

大甲鎮瀾宮成立的「鎮瀾兒童家園」網站遭駭，捐助者個資外洩，導致多名捐助者接到詐騙電話，所幸目前尚未傳出有人受騙。鎮瀾宮表示，7月底至今已有30人接到詐騙電話，第一時間已發送簡訊提醒捐助者，全案目前已由刑事局偵辦中。

負責維護「鎮瀾兒童家園」網站的資訊公司日前遭駭客入侵，導致捐助者資料外洩。昨天下午陸續有捐助者打電話到鎮瀾宮及兒童家園詢問，表示詐騙電話對方假冒鎮瀾宮及鎮瀾兒童家園工作人員，要求核對並提供信用卡資料，或表示因為系統設定錯誤，要求到ATM或網路銀行操作等。

對此鎮瀾宮表示，經資訊公司清查，發現從7月底至今已有30名公益單位捐款人接到詐騙電話，目前沒有人受騙上當。合理推測歹徒利用金融機構周末休假，從星期五下午到晚間打電話給捐款者，想讓他們無從查證因此受騙。

鎮瀾兒童家園表示，疫情造成全台公益社福機構捐款收入下降，現在又遇上詐騙集團侵入。除了會影響捐助者信心，更是對長期捐助者感到抱歉。

鎮瀾宮說，第一時間已發送幾波簡訊給這些捐款者，提醒鎮瀾宮與兒童家園都不會主動打電話要求提供或核對信用卡，銀行帳戶等資料。如有接到奇怪電話應先掛斷，不要回撥，可以打165反詐專線求證。

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