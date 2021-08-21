板模工生意不好夥女友另覓出路　聽說「這行很好賺」栽了

記者邱中岳／台北報導

北市士林分局在19日查獲1998包毒咖啡包，並逮捕從高雄北上準備面交的情侶檔，男友向警方指稱因疫情期間生意不好，看朋友賣毒好像不錯，所以就夥同女友一起批貨販售，還分開2台車，由男友負責交貨，女友則在另台車上把風，但沒想到錢還沒賺到就被警察抓。

警方調查，26歲的林姓男子與28歲的楊姓女友住在高雄，但林男因疫情期間，板模工作生意也受到影響，又看上朋友在販賣毒品好像很好賺，所以找來楊女一起販賣，2人花20萬向上游購買1998包的毒咖啡包，然後北上準備面交。

▲板模工生意不好，聽朋友說這行很好賺，沒想到竟是販賣毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

殊不知北市警方早就盯上林姓情侶檔，趁2人分開2車北上時，在19日凌晨4時許，於重慶交流道附近攔查，最後在林姓男友車上查獲大批的毒咖啡包，林男2人也坦承18日深夜從高雄連夜北上，就是為了要面交，警方訊後也將林姓情侶檔依毒品罪嫌送辦。

▲林姓情侶檔準備1998包毒咖啡包準備北上面交，還沒賺到前就被警察抓。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓情侶檔向警方供稱，與台北對口談妥38萬面交1998包的毒咖啡包，所以花20萬在高雄進貨，準備賺取其中18萬的利潤，但沒想到還沒賺到前就被警方逮個正著。

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