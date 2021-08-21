高雄騎士遭逼車「找警求救」吃4張罰單　關鍵8秒影像曝光

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名林姓男子在臉書指控，他近日騎車行經五福路，遭一輛銀色轎車逼車，結果到派出所報案、提供行車紀錄器，反而收到4張罰單，質疑警方亂開單。不過，警方公布整段行車紀錄器畫面，解釋雙方都一路闖紅燈、未依規定行駛在車道上，才會都開出罰單。

林姓騎士向「台灣機車路權促進會」投訴，當時一輛銀色轎車不僅瘋狂逼車，還一路危險追逐。情急之下，他騎到五福二派出所報案，並將車停在派出所外人行道，但警員不僅態度差、不願處理，還宣稱「只是誤會」，反過來對他開單。

林姓騎士指控，銀色轎車無故逼車，全程緊追不捨，還囂張追到派出所前，他本以為逃進派出所能獲得秉公處理，「沒想到警察卻幫逼車的汽車駕駛找藉口，說這一切只是誤會，我還要拜託再拜託，才可以成功填寫檢舉單。​」

過了幾天，林姓騎士收到4張罰單，第一張影像來自派出所外的監視器，罰他違停在人行道；另外3張分別則是騎在禁行機車的車道、闖紅燈和占用轉彎車道，而且畫面全來自他提供給警方的行車紀錄器。

▲林姓騎士收到4張罰單，其中包括「闖紅燈」。（圖／翻攝自臉書／台灣機車路權促進會）

林姓騎士無奈地說，平常違停在人行道當然不對，但上述違規都是在被逼車、追逐的情況下發生的，難道在這種緊急狀況下，還要先找好車位、被攔車打到渾身是血後，再來報案嗎？「我被人追著跑，警察卻只在乎我有沒有把車停好。」

不過，警方公布行車紀錄器畫面，指影像內容未發現逼車情事，反倒是林姓騎士占用左轉車道、闖紅燈，甚至行駛在禁行車道上。警方強調，一切依法執行，後續林姓騎士也有向監理站申訴，但監理站認定警方舉發無誤。

高雄新興分局交通組組長林明波表示，雙方當事人都有到五福二路派出所檢舉，指控對方有逼車尾隨的情況，而警方依職權檢視行車紀錄器等事證後，也依法舉發雙方違規行為，對銀色轎車駕駛開出3張罰單。

▼警方看完行車紀錄器後，認定沒有逼車情事。（圖／翻攝自臉書／台灣機車路權促進會）