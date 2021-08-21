台電屏東區處中元普渡傳愛　捐6萬餘善款+白米1500公斤

▲台電屏東營業處捐贈正德愛心廚房 。（圖／台電屏東處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處結合普渡與公益，每年將中元普渡祭祀後的白米及物資捐贈給社福團體從未間斷，今年更號召同仁募得1500公斤白米及善款約6萬餘元，(20)日由鄭信宗處長及曾淑媚副處長代表分別致贈正德愛心厨房等團體，希望在疫情衝擊下能帶來及時雨，適時提供援助，暫時緩解困境度過難關。

▲台灣關懷急難救助協會林英美女士(右1)▼捐贈屏東啓智教養院

今年新冠肺炎疫情肆虐，來自社會各界的善款與物資捐贈短缺，對弱勢族群而言無疑雪上加霜，台電這次捐贈對象除正德愛心廚房，還有

台灣關懷急難救助協會、屏東啟智教養院、屏東信望愛育幼院及羅騰園肢體殘障服務協會等團體，



鄭信宗表示，電力外線工作危險性高，尤其在雷雨季節，常須冒著風雨在惡劣的環境下搶修供電設備，台電每年辦理中元普渡活動，主要是祈求員工及承攬商工作夥伴工作平安順利，並追思歷年因公殉職同仁，結合公益捐贈白米與物資讓活動更具意義，普渡無形眾生也照顧有形的弱勢族群，讓愛心像電力一樣，傳遍社會每個角落，也希望藉此拋磚引玉，帶動更多人關懷弱勢，讓愛心綿延永續。

各受贈單位對於台電捐米善舉一致表示感謝；台灣關懷急難救助協會林英美女士表示，感謝屏東台電在疫情期間仍不忘關懷弱勢，捐贈善款與民生物資有如及時雨，稍解社福團體經營困境，也盼社會各界共襄盛舉，關懷協助更多弱勢家庭。

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