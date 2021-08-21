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茄汁鯖魚罐頭「紅、黃兩色」差在哪？　 內行專家揭隱藏真相

▲▼罐頭,罐頭食品,超商。（圖／取自Pixabay）

▲中元普渡拜拜需要準備豐富的供品。（圖／取自Pixabay）

記者陳致平／台北報導

到了農曆七月，家家戶戶要準備中元普渡祭祀，除了三牲（全雞、全豬以及有尾巴的全魚）之外，更少不了飲料、泡麵和罐頭等供品。有網友好奇賣場貨架上常見的「蕃茄汁鯖魚罐頭」，分別有黃色和紅色不同包裝，到底差別在哪裡？也意外釣出內行專家回應罐頭真相。

一名女網友在臉書社團爆廢公社二館上發問，在賣場上看到「蕃茄汁鯖魚罐頭」，明明兩款品名都一樣，卻刻意區別不同包裝，好奇詢問這兩者的口味有何不同？這個問題引起網友熱烈回響，不少人搞笑說道，「看喜歡那個顏色就買」、「黃色公魚，紅色母魚」、「紅色的魚有張嘴、黃色的魚沒張嘴。」

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▲有網友好奇黃紅兩色的鯖魚罐頭吃起來有何不同。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲有網友好奇黃紅兩色的鯖魚罐頭吃起來有何不同。（圖／翻攝爆廢公社二館）

不過，有內行專家跳出來解惑，早期同榮出產的蕃茄汁鯖魚罐頭，在北部販售的為紅色包裝的鰹魚罐頭，南部則是黃色包裝的鯖魚罐頭，後期因故未生產鰹魚罐頭，廠商考量消費者已習慣原有包裝，決定繼續以原包裝銷售，現在罐頭內容物皆為鯖魚，且配方和調味都相同

得知蕃茄汁鯖魚罐頭的顏色真相之後，其實大家最感興趣的鯖魚罐頭最美味的吃法為何，曾有網友分享，番茄汁鯖魚味道百搭，不管是配飯、拌麵或者是煮湯麵都十分美味，以適量的水倒入罐頭，再加上家常麵條或是冬粉，適個人喜好添加蔬菜雞蛋等，就是許多中南部人兒時都吃過的「罐頭麵」。

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