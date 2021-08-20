女騎士「手機掉落」大喊提醒！3車追撞他超內疚　網讚爆：你是好人

▲女騎士聽到原PO的提醒靠右，卻被後方機車追撞，圖非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「請大家幫幫忙…我闖禍了…」板橋一名男網友表示，他20日騎車回家時，發現前方女騎士的手機掉落，他立刻追上前大喊提醒，卻讓女騎士被後方兩輛機車追撞，因此感到愧疚不已，希望可以聯繫上車禍的人進行賠償。對此，網友紛紛出言安慰，直呼「你善念為出發點，沒人會責怪你的，別多心！」

該名男網友在臉書社團「我是板橋人」發文，表示他20日下午6時騎車從台北返家途中，發現前方女騎士的手機掉出，並在快追上時大喊「小姐，妳的手機掉了！」女騎士意識到後，立刻將機車靠右切，想停車處理，卻因此被後方2輛機車撞上。

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「不好意思，我沒想到會這樣…」原PO說，他馬上將車停好，跑到車禍現場關心，「確認小姐手機的事，及現場大家的狀況都還可站起來，當時已有警察在現場幫忙了」，但在對方處理車禍事宜時，他也在不知所措的情況下離開現場，事後卻覺得自己有責任，但被嚇到沒判斷力才會離開。

因此，他希望有認識當事人的網友可以聯繫他，讓他進行賠償或相關處理，「很抱歉這是一個不好的示範，希望一切平安」，「雖然警察也說我並沒有直接影響車主轉應該沒有直接責任，但我也不想，事情還是因我而起，手機才多少錢，如果人命怎樣我們也賠不起」。

原PO負責又善良的態度，瞬間吸引大批網友留言關心，「這不是你的問題吧，可以慢慢停靠，為什麼要立刻轉，這是她的決定吧」、「誠實、負責、懺悔之心，值得嘉許」、「只能說幸好沒有傷亡，你出發點也是好意啦」、「現在的社會上還有這份愛與負責的心～真的很值得讚賞」。

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