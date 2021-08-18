高金素梅批《斯卡羅》：為了登國際舞台　無視原住民犧牲

▲《斯卡羅》劇照。（圖／公視提供）



記者黃巈禾／台北報導

公視史詩劇《斯卡羅》播出後受到熱烈討論，總統蔡英文也大力推薦。然而，劇中法裔美國領事李仙得歷史定位頗具爭議，立委高金素梅認為，李仙得把在台灣東部勘查的報告和地圖交給日本政府，獲日本政府重金聘請，成為天皇遠征台灣計畫的顧問，「為了要強調你想登上的國際舞台，讓世界看到台灣，就能無視原住民族簽了和約之後，所付出的重大犧牲代價？這樣的歷史觀點，就是文化部長李永得所說的一種歷史解釋嗎？」

高金素梅18日在臉書表示，公共電視14日舉行電視影集《斯卡羅》的全球發布記者會，主持人開場的時候說「這部戲劇呈現的是，1867年羅妹號事件之後，多元族群的交會和共生共存，南岬之盟的和平盟約，讓台灣再一次登上國際的舞台」。

公共電視董事長陳郁秀，強調這部史詩旗艦計畫的大河劇，透過戲劇的張力，重現了當年的場景和社會氛圍。她希望年輕人能透過「斯卡羅」看到過去，展望未來，創造未來，讓國際看到台灣，得到國際支持。

高金素梅表示，這是這次全球記者會中，台灣官方的想法和立場，把這部戲劇當成歷史的典範來介紹，好像這部戲劇就是真正的歷史，但是，當有人提出歷史質疑的時候，一些文創工作者卻說「創作並不需要對歷史負責」。

高金素梅質疑，這種「官方當正史，戲劇是創作」的說法，聽起來好像自成一種政治美學，光憑這種自相矛盾的宣傳話術，就能不顧史實、編造一套官方史觀嗎？南岬之盟，真有這麼神聖重要嗎？官方說這個和約，讓國際看見了台灣，但當時台灣原住民族還沒有看到的世界，是什麼樣子呢？

高金素梅提到，戲裡的那個李仙得，來自美國，剛打完內戰，美國人是怎麼對付和那些和他們簽訂和平盟約的美洲原住民族呢？美國鎮壓原住民族的歷史就是，能鎮壓就鎮壓，不能鎮壓，就暫時簽和約拖過去，等到時機成熟了，就撕毀所有簽過的條約，因此，從反對帝國主義殖民的史觀來看，南岬之盟並沒有什麼偉大之處，簽下那個和約之後的李仙得，得到在東台灣行動的自由。

高金素梅提及，李仙得後來把在台灣東部勘查的報告和地圖，交給日本政府，日本政府重金聘請他，成為天皇遠征台灣計畫的顧問，「為了要強調你想登上的國際舞台，讓世界看到台灣，就能無視原住民族簽了和約之後，所付出的重大犧牲代價？這樣的歷史觀點，就是文化部長李永得所說的一種歷史解釋嗎？」

高金素梅表示，從《斯卡羅》影集耗費兩億元拍攝製作，官方全力支持的角度看來，李永得口中的歷史解釋權是非常昂貴的，「原住民族如果沒有官方的支持和財源，自己的故事只能說給自己聽！」

高金素梅引述非洲諺語「在獅子擁有牠們自己的歷史學家之前，狩獵史歌頌的永遠只是獵人！」，她向族人喊話，「別管有沒有人聽見，別管有沒有資源，就讓我們發出獅子般的歷史吼聲，撕開官方史觀的缺口，還我原住民族的歷史本色！」