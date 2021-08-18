　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高金素梅批《斯卡羅》：為了登國際舞台　無視原住民犧牲

▲▼吳慷仁、法比歐、黃健瑋、夏靖庭、雷洪《斯卡羅》劇照。（圖／公視提供）

▲《斯卡羅》劇照。（圖／公視提供）

記者黃巈禾／台北報導

公視史詩劇《斯卡羅》播出後受到熱烈討論，總統蔡英文也大力推薦。然而，劇中法裔美國領事李仙得歷史定位頗具爭議，立委高金素梅認為，李仙得把在台灣東部勘查的報告和地圖交給日本政府，獲日本政府重金聘請，成為天皇遠征台灣計畫的顧問，「為了要強調你想登上的國際舞台，讓世界看到台灣，就能無視原住民族簽了和約之後，所付出的重大犧牲代價？這樣的歷史觀點，就是文化部長李永得所說的一種歷史解釋嗎？」

高金素梅18日在臉書表示，公共電視14日舉行電視影集《斯卡羅》的全球發布記者會，主持人開場的時候說「這部戲劇呈現的是，1867年羅妹號事件之後，多元族群的交會和共生共存，南岬之盟的和平盟約，讓台灣再一次登上國際的舞台」。

公共電視董事長陳郁秀，強調這部史詩旗艦計畫的大河劇，透過戲劇的張力，重現了當年的場景和社會氛圍。她希望年輕人能透過「斯卡羅」看到過去，展望未來，創造未來，讓國際看到台灣，得到國際支持。

高金素梅表示，這是這次全球記者會中，台灣官方的想法和立場，把這部戲劇當成歷史的典範來介紹，好像這部戲劇就是真正的歷史，但是，當有人提出歷史質疑的時候，一些文創工作者卻說「創作並不需要對歷史負責」。

高金素梅質疑，這種「官方當正史，戲劇是創作」的說法，聽起來好像自成一種政治美學，光憑這種自相矛盾的宣傳話術，就能不顧史實、編造一套官方史觀嗎？南岬之盟，真有這麼神聖重要嗎？官方說這個和約，讓國際看見了台灣，但當時台灣原住民族還沒有看到的世界，是什麼樣子呢？

高金素梅提到，戲裡的那個李仙得，來自美國，剛打完內戰，美國人是怎麼對付和那些和他們簽訂和平盟約的美洲原住民族呢？美國鎮壓原住民族的歷史就是，能鎮壓就鎮壓，不能鎮壓，就暫時簽和約拖過去，等到時機成熟了，就撕毀所有簽過的條約，因此，從反對帝國主義殖民的史觀來看，南岬之盟並沒有什麼偉大之處，簽下那個和約之後的李仙得，得到在東台灣行動的自由。

高金素梅提及，李仙得後來把在台灣東部勘查的報告和地圖，交給日本政府，日本政府重金聘請他，成為天皇遠征台灣計畫的顧問，「為了要強調你想登上的國際舞台，讓世界看到台灣，就能無視原住民族簽了和約之後，所付出的重大犧牲代價？這樣的歷史觀點，就是文化部長李永得所說的一種歷史解釋嗎？」

高金素梅表示，從《斯卡羅》影集耗費兩億元拍攝製作，官方全力支持的角度看來，李永得口中的歷史解釋權是非常昂貴的，「原住民族如果沒有官方的支持和財源，自己的故事只能說給自己聽！」

高金素梅引述非洲諺語「在獅子擁有牠們自己的歷史學家之前，狩獵史歌頌的永遠只是獵人！」，她向族人喊話，「別管有沒有人聽見，別管有沒有資源，就讓我們發出獅子般的歷史吼聲，撕開官方史觀的缺口，還我原住民族的歷史本色！」

►小資最愛！超好用青春露才330元

ET快訊
「戰艦級美胸」被疑是整的！　童顏偶像曬「X光片鐵證」強調純天
水彈警報來了！鋒面甩雨變天「全台大雨」
WHO發現印度版「AZ疫苗」出現假貨　製造商證實了
塔利班「扛火箭筒」抓搶劫犯！歹徒嚇崩跪一排　驚悚影片瘋傳
口臭又冒痘？營養師推薦這5款「排毒蔬菜」
台大AZ、莫德納混打研究進行中　張上淳曝最新進度
誰有30公分？賞鳥20年醫曝「公式秒算」長度　矮個子不哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高金素梅批《斯卡羅》：為了登國際舞台　無視原住民犧牲

「美國新一中政策已形成」　游錫堃：台美建交一定實現

五倍券6成千元鈔　洪孟楷：民進黨照顧大企業忽略基層商家

有紀錄片！3個月北市疫情濃縮19分03秒　柯文哲：好像打了世界大戰

藍綠舌戰「美軍撤阿富汗」　他好奇問：民進黨很怕國民黨愛台灣？

今日阿富汗明日台灣？　史丹佛學者分析「美國對台、阿不同之處」

江啟臣揭五倍券真相：民進黨犧牲民意「安撫派系」

維持千分之1.5！政院明拍板　當沖稅減半措施延長到2024年

苗栗國民黨團提案疫苗需國際認證　曾玟學：不讓縣民打高端很可惡

影／王定宇臉書同框「這3人」挨酸3個孕婦　鄭文燦：我肚子沒那麼大

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

阿富汗機場「人牆堆疊」擠爆艙門　美軍對空鳴槍恐怖槍響連發民急逃

誤闖假日單行道！逆向堅持不退　他狂吼「退到後面去」反被嗆髒話

楊洋.迪麗熱巴滾床「親親伴隨喘息聲」超慾　吻到滿嘴口紅「床上除了枕頭，還哪不習慣」

他被諷「有COVID-19我們就死定了」美國男秒轉越南話嗆：再說一次？

阿富汗人悲慘逃命「肉身擋飛機」 塔利班卻闖遊樂園...爽玩碰碰車

高金素梅批《斯卡羅》：為了登國際舞台　無視原住民犧牲

「美國新一中政策已形成」　游錫堃：台美建交一定實現

五倍券6成千元鈔　洪孟楷：民進黨照顧大企業忽略基層商家

有紀錄片！3個月北市疫情濃縮19分03秒　柯文哲：好像打了世界大戰

藍綠舌戰「美軍撤阿富汗」　他好奇問：民進黨很怕國民黨愛台灣？

今日阿富汗明日台灣？　史丹佛學者分析「美國對台、阿不同之處」

江啟臣揭五倍券真相：民進黨犧牲民意「安撫派系」

維持千分之1.5！政院明拍板　當沖稅減半措施延長到2024年

苗栗國民黨團提案疫苗需國際認證　曾玟學：不讓縣民打高端很可惡

影／王定宇臉書同框「這3人」挨酸3個孕婦　鄭文燦：我肚子沒那麼大

添好運滿千送500！和億生活推米其林振興劵　了凡滿500即送300

凌晨棄單15鍋火鍋！外送員被要求「自己處理」　下秒舉動被讚爆

阿聯大公國證實：基於人道理由 　接待「阿富汗總統」一家

情慾經典《亂世浮生》上映遭噴霧　一刀未剪版28年後重現台灣戲院

鬼才名導抗疫重剪史詩片　造就600年前詩歌集熱銷

YAMAHA「新白牌仿賽檔車」註冊將取代R15？導入國內優勢曝光

「戰艦級美胸」被疑是整的！　童顏偶像曬「X光片鐵證」強調純天然

張宇韶／曾被蒙古帝國統治　阿富汗中國蜜月期能多久？

高金素梅批《斯卡羅》：為了登國際舞台　無視原住民犧牲

訂下目標、合理要求自己　用4點把願望「成功機率加倍」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

快訊／新北花蓮團染疫擴至北投職場　辦公室3確診同樓層居隔106人

苗栗縣議會通過：高端要有國際認證才給縣民打

快訊／北市曝1足跡！感染源待釐清

新北公布最新足跡　這4天搭306公車、三重大同市場

快訊／新北今增2例　感染源都不明

陳柏惟：若1949年沒國民黨　台灣早就獨立或成美第二大州

台電群聚感染！孕婦打2劑莫德納染疫「Ct值11」　2550員工快篩

快訊／蔡英文首談阿富汗揭「台灣唯一選項」：不會依賴別人保護

5種方式預約第2劑　北市公布最強方法「一指搞定」

「陳時中讓聯亞洗三溫暖」　鄭麗文：凸顯一件事

快訊／北市+4分布出爐　柯文哲：2人職場感染、2人還在查感染源

全球疫苗覆蓋率比一比　台灣總排名96名

5倍券變消費券「還馬公道」？蘇貞昌回應了

有確診足跡！北市要求「饗饗」暫停11天內用、僅能外帶　匡列81人採檢

更多熱門

相關新聞

法比歐演「李仙得」英語台詞崩潰

法比歐演「李仙得」英語台詞崩潰

史詩劇《斯卡羅》播出後受到熱烈討論，在外國人角色中，法比歐說著一口流利英語，但其實他是法國人，英語也不是他的母語，為此下了不少功夫，另外飾演必麒麟的周厚安雖是混血兒，但從小在台灣長大，英語也是出國唸書後才學好的。

《斯卡羅》劇組曝查馬克最新現況

《斯卡羅》劇組曝查馬克最新現況

蕭淑慎演《斯卡羅》眾人認不出　老公護妻開嗆

蕭淑慎演《斯卡羅》眾人認不出　老公護妻開嗆

吳慷仁曝查馬克「背後故事」

吳慷仁曝查馬克「背後故事」

大股頭傳癌末！淋巴癌「6大警訊」一次看懂

大股頭傳癌末！淋巴癌「6大警訊」一次看懂

關鍵字：

高金素梅斯卡羅

讀者迴響

熱門新聞

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

68歲女星宣布懷孕！孩子爸29歲「被tag才知道」傻了

「FBI帥哥鄧佳華」新工作職位曝光！　日月光證實：對員工一視同仁

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

最難吃泡麵！網點名這款：沒有之一

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

鄧佳華找到工作！曬「上市大公司」識別證

好市多神物殞落！2千苦主退坑：漲價又偷工減料

即／1歲男童幼兒園午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

男淡定掛纜車外　慘墜15公尺身亡

威力彩買氣旺　他分析爆「台灣彩券陰謀論」！曝中獎時間點

快訊／定延真的生病了！全面暫停活動

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

周揚青交往10天爽撈5000萬！

養女兒7年驚覺是兒子！醫生一看嚇呆

更多

最夯影音

更多
美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死

美軍撤離阿富汗640人擠進C-17　多人撐機外遭輾、墜地至少8死
周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

周揚青：你有多少前任？..男友瞳孔地震　他上節目怯場「我不像你女友，像主持人」

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

陳志強「出新招」嚇瘋王宇婕！　慘遭巴掌攻擊…她：復仇成功XD

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

阿富汗婦女「黑暗世界」來臨？少女絕望淚訴：我們將慢慢死去

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

吳亦凡被逮捕！吳媽「親手送坐牢」憔悴現身　都美竹首發聲…淚謝警察：真的特別好

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面