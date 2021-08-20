　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《斯卡羅》查馬克之子獲總統教育獎　 期許替父撐起整個家

▲▼ 《斯卡羅》查馬克之子獲總統教育獎 。（圖／邱儷萍提供）

▲全教總文宣部主任邱儷萍今年4月初南下泰武國小訪視樂可艾。查馬克（左一）與樂可艾（中）。（圖／邱儷萍提供）

記者崔至雲／台北報導

公視電視劇《斯卡羅》中飾演「卓杞篤」的素人演員查馬克．法拉屋樂，是屏東縣泰武國小的教導主任，他的兒子樂可艾．法拉屋樂今年獲總統教育獎。訪視委員邱儷萍受表示，身為長子的法拉屋，從小背負著長輩的期望，自爸爸生病後撐起整個家，照顧妹妹、安慰媽媽、傳承文化。

今年5月，查馬克曾在臉書上分享，感謝泰武國小師長的支持，在總統教育獎報名截止前，師長們一直鼓勵樂可艾報名，他們考慮許久仍遲遲無法下筆，師長說「那麼優秀，為什麼不試試看呢？」這句話也讓他看見重新看見自己孩子的美麗，泰武的「民族教育」，要讓孩子發展成「一個真正的排灣族人」，孩子也確實在學習中，貼近土地，獲得了耆老的喜愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獲獎消息一出，不只樂可艾就讀的泰武國小樂壞了，整個部落都為他感到榮耀，罹癌的查馬克得知後更是感動。邱儷萍說，樂可艾有堅毅的眼神，具有領袖氣質，儘管家裡目前因父親的病症陷入愁雲慘霧中，但樂可艾撐起了爸爸的角色，幫忙做家事切菜煮飯、主動照顧兩個妹妹。

▲▼ 《斯卡羅》查馬克之子獲總統教育獎 。（圖／邱儷萍提供）

▲《斯卡羅》查馬克之子樂可艾獲總統教育獎。（圖／邱儷萍提供）

邱儷萍轉述，排灣族語不好學，但樂可艾會去問親人，努力地去學習，四年級時還獲得極不容易的中級排灣族語認證，也學會傳唱古謠，榮獲兩次金曲獎殊榮，現在也能在大大小小展演中心、國家歌劇院及遠赴國外傳唱排灣古調，把傳統文化，帶向國際。

邱儷萍提到，每年3月底至4月初，泰武國小五、六年級學生會去攀登北大武山，但在查馬克生病後，樂可艾繼承了爸爸的志業，歷經三天兩夜艱難，爬了3092公尺，當他登頂對著天唱著排灣古謠那一刻，全場師生都非常感動。

▲▼ 《斯卡羅》查馬克之子獲總統教育獎 。（圖／邱儷萍提供）

▲查馬克之子樂可艾。（圖／邱儷萍提供）

講到這裡邱儷萍不僅感性哽咽表示，查馬克雖然不講，但從爸爸看兒子的眼神，可以感受到他因樂可艾感到驕傲。

邱儷萍也提到，查馬克原預計在今年8月1日復職，未料7月下旬病況急轉直下，發現癌細胞蔓延到全身，目前已從醫院返家，「大家每天都為他祈禱，現在只希望能有奇蹟發生」。

至於今天的頒獎典禮，查馬克也因病況加重，無法陪同出席，樂可艾將身著傳統族服上台領獎，要把這項榮譽獻給父親。
 

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
她嚇到「帝王蟹不是螃蟹！」　網指4大真相驚呆
史上最強泡麵？網求復刻「絕版杯麵」：絕對買整箱
14歲少女「遺體卡石縫」　男友崩潰下跪遭送辦
醫曬疫苗黃卡「AZ+莫德納」　網嚇：傳說被卡車輾2次的人
打完莫德納「被告知打錯了」！　全被施打成AZ
9月1日開學！各縣市學校「確診停課標準」一次看
獨／「桃園女神」被指虐嬰！社會局查證結果曝　她鞠躬道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學霸棄讀台大醫　母吞藥「以死相逼」！他泣訴：化學跟媽比算什麼

她嚇到「帝王蟹不是螃蟹！」　網狂指4大真相驚呆：搞錯很多年

辦婚宴能賺錢？　過來人揭「不賠關鍵」：多請「這些人」

《斯卡羅》查馬克之子獲總統教育獎　 期許替父撐起整個家

南鐵最後半戶強拆！250警力進駐現場　帶離黃春香+聲援者76人

南橫封12年為桃源居民通了！限時6hrs行程曝　他嚇：玩命採購團

南鐵斷電清場強拆！黃春香痛斥「過程相當暴力」　最新訴求曝光

中秋返鄉不怕沒車搭！8／24起「雙鐵列車乘載率」有望提高

醫曬疫苗黃卡「AZ+莫德納」　網嚇：傳說中被卡車輾2次的人

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打成AZ

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

楊丞琳忍痛開唱《帶我走》《年輪說》　扁桃腺化膿進急診...「點滴照」嚇壞粉絲

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

學霸棄讀台大醫　母吞藥「以死相逼」！他泣訴：化學跟媽比算什麼

她嚇到「帝王蟹不是螃蟹！」　網狂指4大真相驚呆：搞錯很多年

辦婚宴能賺錢？　過來人揭「不賠關鍵」：多請「這些人」

《斯卡羅》查馬克之子獲總統教育獎　 期許替父撐起整個家

南鐵最後半戶強拆！250警力進駐現場　帶離黃春香+聲援者76人

南橫封12年為桃源居民通了！限時6hrs行程曝　他嚇：玩命採購團

南鐵斷電清場強拆！黃春香痛斥「過程相當暴力」　最新訴求曝光

中秋返鄉不怕沒車搭！8／24起「雙鐵列車乘載率」有望提高

醫曬疫苗黃卡「AZ+莫德納」　網嚇：傳說中被卡車輾2次的人

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打成AZ

阿富汗墜機印T恤狂賣！還諷「跳傘俱樂部」　網怒譙業者出征下架

恐怖追撞畫面曝！祖孫3人同車南下2死　後座5歲孫女幸運輕傷

渣堯洗白了！黃文星栗子頭反差萌　楚宣認證「黃帝」無誤

想等冬天再買除濕機！一看濕度動搖了　過來人勸敗：絕對不後悔

阿富汗「唯一女力」！她招兵買馬武裝抵抗塔利班　傳遭逮捕拘禁

東京「帕運選手村」出現首例確診！　比賽全面無觀眾舉辦

陳冠宇初登板給證書、票價大優惠 　樂天公布下半季主題日　

王志群出任桃園雲豹隊史首位總教練　盼榮耀家鄉的名字

學霸棄讀台大醫　母吞藥「以死相逼」！他泣訴：化學跟媽比算什麼

徐弘儒／取締環保蟑螂保護你我家園

生活熱門新聞

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

她晚上才吹冷氣「電費35000」　網路柯南揪出吃電怪獸

里長號召546人集資43萬　尬威力彩中10.6萬

里長號召拚威力彩　2天集資43萬

雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣

南鐵拆遷「最後一戶」今晨強拆　300警凌晨包圍黃家

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

高端打不打？網曝盲點：寧願打不到疫苗

強拆南鐵「最後一戶」！政大教授：譴責民進黨

威力彩上看21.5億！　「三星座」天降大喜財運旺到爆

不斷更新／各縣市學校「確診停課標準」一次看

更多熱門

相關新聞

温貞菱《斯卡羅》4聲道齊發超狂

温貞菱《斯卡羅》4聲道齊發超狂

《斯卡羅》首集一播出就造成熱烈迴響，飾演蝶妹的温貞菱是一大嬌點，為戲挑戰「四聲道」演出，勤練排灣族語、英語、閩南話與客語，讓觀眾驚豔她的語文學習能力。她認為四種語言都有不同的語調與語感，需要花大量時間熟背，並且要詮釋當時與現在年代的差距，才是最大的挑戰。

《斯卡羅》美國人死得莫名奇妙

《斯卡羅》美國人死得莫名奇妙

高金素梅批《斯卡羅》：為了登國際舞台　無視原住民犧牲

高金素梅批《斯卡羅》：為了登國際舞台　無視原住民犧牲

法比歐演「李仙得」英語台詞崩潰

法比歐演「李仙得」英語台詞崩潰

《斯卡羅》劇組曝查馬克最新現況

《斯卡羅》劇組曝查馬克最新現況

關鍵字：

斯卡羅查馬克總統教育獎樂可艾

讀者迴響

熱門新聞

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

河濱驚見2條巨大雨傘節！交纏大戰畫面曝

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

謝忻威力彩砸2600元…曝下注秘訣　真的中獎了！

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！若中頭彩　每人可分176萬

快訊／拜登表態：台灣若遭入侵　美國將回應

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

她晚上才吹冷氣「電費35000」　網路柯南揪出吃電怪獸

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面