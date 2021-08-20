《斯卡羅》查馬克之子獲總統教育獎　 期許替父撐起整個家

▲全教總文宣部主任邱儷萍今年4月初南下泰武國小訪視樂可艾。查馬克（左一）與樂可艾（中）。（圖／邱儷萍提供）

記者崔至雲／台北報導

公視電視劇《斯卡羅》中飾演「卓杞篤」的素人演員查馬克．法拉屋樂，是屏東縣泰武國小的教導主任，他的兒子樂可艾．法拉屋樂今年獲總統教育獎。訪視委員邱儷萍受表示，身為長子的法拉屋，從小背負著長輩的期望，自爸爸生病後撐起整個家，照顧妹妹、安慰媽媽、傳承文化。

今年5月，查馬克曾在臉書上分享，感謝泰武國小師長的支持，在總統教育獎報名截止前，師長們一直鼓勵樂可艾報名，他們考慮許久仍遲遲無法下筆，師長說「那麼優秀，為什麼不試試看呢？」這句話也讓他看見重新看見自己孩子的美麗，泰武的「民族教育」，要讓孩子發展成「一個真正的排灣族人」，孩子也確實在學習中，貼近土地，獲得了耆老的喜愛。

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獲獎消息一出，不只樂可艾就讀的泰武國小樂壞了，整個部落都為他感到榮耀，罹癌的查馬克得知後更是感動。邱儷萍說，樂可艾有堅毅的眼神，具有領袖氣質，儘管家裡目前因父親的病症陷入愁雲慘霧中，但樂可艾撐起了爸爸的角色，幫忙做家事切菜煮飯、主動照顧兩個妹妹。

▲《斯卡羅》查馬克之子樂可艾獲總統教育獎。（圖／邱儷萍提供）

邱儷萍轉述，排灣族語不好學，但樂可艾會去問親人，努力地去學習，四年級時還獲得極不容易的中級排灣族語認證，也學會傳唱古謠，榮獲兩次金曲獎殊榮，現在也能在大大小小展演中心、國家歌劇院及遠赴國外傳唱排灣古調，把傳統文化，帶向國際。

邱儷萍提到，每年3月底至4月初，泰武國小五、六年級學生會去攀登北大武山，但在查馬克生病後，樂可艾繼承了爸爸的志業，歷經三天兩夜艱難，爬了3092公尺，當他登頂對著天唱著排灣古謠那一刻，全場師生都非常感動。

▲查馬克之子樂可艾。（圖／邱儷萍提供）

講到這裡邱儷萍不僅感性哽咽表示，查馬克雖然不講，但從爸爸看兒子的眼神，可以感受到他因樂可艾感到驕傲。

邱儷萍也提到，查馬克原預計在今年8月1日復職，未料7月下旬病況急轉直下，發現癌細胞蔓延到全身，目前已從醫院返家，「大家每天都為他祈禱，現在只希望能有奇蹟發生」。

至於今天的頒獎典禮，查馬克也因病況加重，無法陪同出席，樂可艾將身著傳統族服上台領獎，要把這項榮譽獻給父親。

