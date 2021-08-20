27億威力彩中了怎麼花？　他盤算要買「陶朱隱園、超跑、綠水鬼」

▲威力彩頭獎下期上看27億。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

威力彩頭獎19日衝上21.5億，開獎後確定無人中獎，預計下一期8月23日頭獎將來到27億元。不斷累積的高額獎金，不但彩券行買氣大增，網路上也不乏討論「中獎該如何花」的話題。就有一名網友自稱是「即將中27億的那個男人」，分享他會怎麼處理這筆獎金，並邀請大家說說中獎會怎麼做。貼文一出引來大批網友留言回應，有人笑稱「每天都有這些做夢文」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，稱自己是即將中27億的那個男人，要來跟大家說中了27億要怎麼花。原PO分享，如果中了會先去買一戶旋轉豪宅陶朱隱園，隔成小套房出租給年輕人收租，再來會購入一台要價兩億元的法國超跑Bugatti Chiron來當作上班通勤用車，再買一台127.8萬元的Ducati V4S機車做為買菜車使用，另外還會買一隻夢想中的勞力士綠水鬼手錶，戴在手上炫耀。

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▲網友表示若中了27億，要先買一戶旋轉豪宅陶朱隱園。（圖／記者林敬旻攝）

原PO最後也詢問網友「大家有更有創意的點子要怎麼花27億嗎」，邀請網友們一起分享創意。對此網友們紛紛留言回應，「我會全台買一堆小套房分租，租給弱勢族群便宜租，孤兒院撥個2億，貓狗也2億，機構就算了，之後買個1億股票領股息，其他的就做善事做到爆」、「如果我中的話以後麥當勞薯條固定加大，汽車加油也奢侈的加500元！」、「幫助台灣孤兒，給他們一個家衣食無憂」、「27億，拿去買無人島，開啟動物森友會模式」。

不過也有許多網友吐槽原PO，「夢中什麼都有」、「枕頭墊高一點，夢裡什麼都有」、「快去睡吧！夢裡什麼都會有」、「做完夢起來要記得去上班喔」、「等你醒來我在跟你分享怎麼努力賺錢」、「有夢最美」。