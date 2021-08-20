混血正妹神救援選手奪金　名律師列10啟示！第7點超有即視感

▲日本混血正妹斯托伊科維奇（Tijana Stojkovic）因協助牙買加選守奪金爆紅。（圖／翻攝IG／Tijana Stojkovic）

記者葉國吏／綜合報導

日本混血正妹斯托伊科維奇（Tijana Stojkovic）掏錢援救牙買加跨欄選手帕奇曼（Hansle Parchment），結果讓他準時抵達會場、還勇奪金牌。這件事情讓斯托伊科維奇爆紅，就連律師呂秋遠也在臉書列出這件事情給我們的10點啟示，其中第7點被網友說超有即視感。

在東奧男子110公尺跨欄項目奪下金牌的牙買加跨欄選手帕奇曼，受訪時透露有一位25歲女志工花了一萬日幣協助他坐計程車，讓迷路的他可以抵達競技場參加比賽，並且有足夠的時間暖身比賽。

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▲牙買加金牌選手帕奇曼與志工斯托伊科維奇合影。（圖／翻攝自推特）

在帕奇曼贏得金牌後，他找到了斯托伊科維奇，並感謝她當天的幫助。 隨後，帕奇曼在推特上發佈一段影片，影片中，他向這名志工表達感謝之意，並將身上的金牌交給了她，「因為你幫了我大忙。」並送給斯托伊科維奇一件牙買加隊的隊服，以及還給她計程車費用，最後兩人合影留念。

律師呂秋遠也在臉書寫下「這件事，可以給我們一些啟示」：

1.奧運最迷人的，不是輸贏，而是背後很多感人的故事。

2.不是每個國家的運動員，都可以有五星級待遇，有的運動員，連去比賽會場都要自己搭交通車。

3.有些運動員，得獎牌很厲害，但是平常會因為聽音樂而坐錯公車。

4.走路不要看手機、不要只顧著聽音樂。

5.東京的計程車費真的很貴。

6.這件事應該很難發生在台灣選手身上，但如果真的發生，我們可能會邀請她來台灣訪問十年，而且會有不同的家庭願意招待她。

7.發生這種事，在野黨一定會要求行政院長、教育部長、體育署長通通下台，即使選手已經拿到金牌。

8.雖然那個選手沒有把金牌送給她（大誤），但她一點都不在乎曾經把所有的錢拿來幫助這個選手，她只是單純的為他得獎而開心。

9.遇到問題，要記得求助，這真的沒什麼好丟臉的。人都會遇到意想不到的情況，不求助，不一定會有人知道發生什麼事。

10.一定要相信，在我們最困難的時候，就會有天使出現，我們唯一要做的，就是堅持到最後一刻。

其中第7點許多網友說「很有即視感」，紛紛留言「麗絲這麼勵志的好文，該沒政治狂熱者外加酸民來踢館了吧？抱歉，還是有！」、「7，真的每次都這樣」。