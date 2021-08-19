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SOGO忠孝改裝2億生意不做了　HERMES彩妝與5間精品9月起登場

▲SOGO忠孝館一樓改裝。（圖／SOGO提供）

▲SOGO忠孝館一樓改裝，首度封住全區，小小世界鐘則會保留。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

全台美妝業績最高的SOGO忠孝館，一樓門面從本月中全區改裝，預計9月中下起陸續開櫃營業，是從SOGO開幕以來34年空前絕後的奇景，號稱「美妝一級戰區」的忠孝館，光化妝品業績一年就達到30億元，等同一個月至少會有2億多元業績，即起封館改裝就為大變身，除了有全台首間HERMES彩妝正櫃，還有5間精品將對外見客。

SOGO忠孝館是全台唯一沒有精品進駐的百億業績大店，其原因就在於化妝品的高業績，年度業績破億元的專櫃比比皆是，也是全台化妝品坪效最高的百貨，業者表示，光化妝品業種年度業績便有30億元，故開幕34年來雖有進行改裝，但也是分區進行，今年以「全區封館」的方式是前所未見。

▲SOGO忠孝館一樓改裝。（圖／SOGO提供）

之前一樓的45間櫃位，目前有40間遷往12樓活動會館，而近1個月的改裝期，香奈兒美妝暫移到4樓專屬護膚室，Dior、Giorgio Armani則遷移到2樓香氛美妝櫃，海洋拉那則遷至11樓進行營業，一樓改裝會將地板與天花板全面更新，並把入口大門調高，更顯氣派，此外也將迎來HERMES彩妝新櫃，以及5間精品的配件專櫃。

▲SOGO忠孝館一樓改裝。（圖／SOGO提供）

▲SOGO忠孝館一樓改裝。（圖／SOGO提供）

▲共有40個品牌先移往12樓活動會館繼續服務。（圖／SOGO提供）

預計9／20前後HERMES、香奈兒、Dior、Giorgio Armani、Tom Ford與雪花秀等半數彩妝，會在首波開幕，之後包括SKII等相關店櫃與精品則會陸續到位。

SOGO忠孝館店長李景銘表示，改裝完成後一樓將有43個美妝品牌，加上二樓規劃的10個頂級香氛、香水品牌，將會是一個最強的組合，改裝的面積近600坪，預計將會推升來客數成長10%，此外目前忠孝館主顧客年齡層為40至55歲，希望引進價位較易入手的精品品項，能再度深化經營35歲的目標客群。

為強化12樓美妝臨時區域業績，即起至9／2於12F美妝FUN樂園單日單櫃消費滿額，即可兌換快樂購卡點數，再加贈化妝品NEW OPEN電子抵用券，消費滿3,000元，贈快樂購卡點數100點與100元抵用券；消費滿5,000元，贈快樂購卡點數200點與200元抵用券；消費滿1萬元，贈快樂購卡點數500點與500元抵用券。

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