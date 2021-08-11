新光三越東區首間百貨2022開幕　米其林餐酒館、超市100間店櫃進駐

▲新光三越與龍麟建設正式簽訂正義國宅商場租賃案合約，（從左至右）三圓建設王雅麟總經理、龍麟建設葉松年董事長、新光三越村上英之董事長、新光三越吳昕陽副董事長。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越宣布今（8／11）與龍麟建設正式簽訂「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合約，將共同開發住商共融的百貨賣場，也是新光三越首度進軍東區商圈的敲門磚，預計將引進100家潮流櫃位，米其林餐酒館等話題餐飲，預計2022年開幕。

新光三越今年初對外宣布，將進駐東區正義國宅都更案Diamond Towers，位置就比鄰SOGO復興館，新光三越Diamond Towers營業面積為4388坪，預計2022年開幕，直接挑戰SOGO百貨旗下忠孝館、復興館2間百億大店。Diamond Towers由龍麟建設提供硬體建物，新光三越負責商場整體的規劃、設計、招商與營運。

今也對外釋出初步賣場規劃，將聚焦都會、摩登、時尚、潮流四大元素，鎖定國際精品、化妝品、設計師服飾、時髦高端運動、話題餐飲超市5大業種，延攬品牌全新概念首發店、潮流精品形象大店、最潮米其林星級餐酒館、全新概念Food Hall以及全台首度落地品牌等，A、B兩棟共8個樓層，櫃位數約100個。

新光三越副董事長吳昕陽指出，三十年來不斷轉型求新求變，從1991年開設第一家店台北南西店打造多元流行商圈、第一個十年（2000年）台中中港店進入大型店舖經營並創造商圈、第二個十年（2010年）高雄左營店結合百貨與公園建構最美麗的生活購物中心，讓百貨不再只是購物，而是與人們生活緊密連結的場域，接下來第三個十年，期望新光三越最新一代店型，成為最高端時髦的購物與社交生活中心，打造台北東區最受矚目的新地標。

與Diamond Towers比鄰的SOGO復興館，是東區精品地標，有香奈兒、愛馬仕、LV、GUCCI、卡地亞、TIFFANY等一線精品進駐，而斜對面的忠孝館則是SOGO首間店，深耕東區30年，2間都是業績破百億的百貨。新光三越將以獨特的選品模式切入東區商圈，預計將讓東區加注更多活水。