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東森購物網Apple Day下殺折扣　 AirPods Pro最高回饋賺2600

東森購物網Apple Day（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網將於8/20（五）獨家推出Apple DAY超值回饋。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

每月一次搶Apple商品的日子又來了！東森購物網將於明（8/20）獨家祭出Apple DAY超值回饋，當天凡購買全系列Apple 商品，登錄即回饋4%提貨券，首次於東森購物網消費再加碼1%回饋。

趁開學前換新機，Apple day活動當日首推MacBook 全系列商品，下殺93折，再享提貨券最高5%回饋，指定銀行信用卡刷卡還能再省3,000；人氣熱銷AirPods Pro原價7,990元，優惠只要5,990元，享提貨券最高5%回饋，等於現折2,000，再享提貨券300元回饋，指定銀行信用卡消費再省300。

東森購物網Apple Day（圖／東森購物網提供）

▲趁Apple day入手MacBook全系列商品、AirPods Pro，除了享優惠價，又有加碼回饋可以拿。（圖／東森購物網提供）

隨疫情趨緩逐漸微解封，無論開學或回歸公司上班，都要呈現最好姿態，8/20 10:00起至8/23 10:00，東森購物網美妝商品週末限時特殺3折起，優惠推薦SK-II 青春露230ml 只要3,250元、台酒生技植萃髮重生洗髮露特價1,980元，DeMon NB超肌能縮時氣墊面膜3盒，下殺26折僅1,180元，加碼DeMon最高送30%提貨券。

8/20 19:00至8/23 10:00還有週末限時家電下殺日，不僅有特殺商品，消費滿額再享回饋，滿1萬送888提貨券、滿12萬最高送15,000提貨券，活動期間再加碼line 2%回饋，特殺品首推小資女最愛的玫瑰粉色大同 10人份全不鏽鋼電鍋，優惠價只要3,290元；飛利浦奈米級舒眠抗敏空氣清淨機，買再送手持蒸氣掛燙機，優惠價10,288元；TOSHIBA 330公升變頻雙門冰箱，福利優惠價只賣13,900元， 8/21到8/24還有 20大品牌聯合歡慶優惠活動，趁這波檔期幫家電汰舊換新，線上購物回饋多之外，免出門直接送到家。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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