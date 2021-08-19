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直擊人龍搶搭發財列車！加碼投注拚21.5億　彩券行生意強強滾

▲高雄市苓雅區的大福興彩券行 。（圖／記者吳世龍攝）
▲高雄苓雅區的大福興彩券行外排隊人潮   。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

威力彩連槓40期，今（19）日頭獎獎金累積至21.5億，吸引不少民眾搶買試手氣，《ETtoday 新聞雲》記者直擊兩家高雄彩券行，買氣都是相當旺，人潮絡繹不絕，其中，苓雅區的大福興彩券行在今年大年初二，曾一注獨得1億元頭獎，已有4次頭獎紀錄，更是排了約30公尺，大家都盼能一夜變成億萬富翁。

▲高雄市苓雅區的大福興彩券行 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾拿著彩券拜拜求好運  。（圖／記者吳世龍攝）

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位在高雄市苓雅區的大福興彩券行在今年大年初二，曾一注獨得1億元頭獎，已有4次頭獎紀錄，因此想來沾喜氣買彩券的民眾湧現，排隊人潮一度約有30公尺，老闆郭國民指出，這兩天買氣比上一期相較下多三成，且包牌居多，就算是小額投注金額也都加碼，就是想增加中獎機率，包含800元的全餐，及一組5千6百元「大全餐」，還有人一口氣買5組。一名林姓民眾表示，自己是住附近，知道這間彩券行開過很多次獎，希望能來碰碰運氣。

▲高雄市苓雅區的大福興彩券行 。（圖／記者吳世龍攝）

▲彩券行員工忙得不可開交  。（圖／記者吳世龍攝）

店家說，許多名眾買完彩券會拿著彩券向供奉的觀世音拜拜，可能是南部人習慣拜拜，加上之前中獎時都有發爐，因此買氣非常旺。

▲高雄新高彩券行 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲排隊人潮一度排到馬路 。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，在鹽埕區一間經營70多年的新高彩券行買氣也是很旺，由於過去曾開過小樂透和今彩539，因此不少人也想來沾沾好運，排隊人潮已經到路邊，人來人往員工手忙得不可開交，蔡老闆透露，因獎金高這幾天買氣業績提升到三成以上，基本上大家都是以買「全餐」為主，最高還有人用5萬元來包牌。

▲高雄新高彩券行 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲威力彩獎金高，各彩券行買氣都很旺。（圖／記者洪靖宜攝）

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