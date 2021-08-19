紫南宮旁投注人龍搶21億　彩券行：生意多4成！萬元包牌也來了

記者高堂堯／南投報導

威力彩連40槓、頭彩獎金狂飆21.5億，再度引爆全民瘋樂透。南投竹山紫南宮旁的「大運發彩券行」，去年曾在累計破30億史上最高彩金時，讓在地民眾捧回頭彩2注之一的15.62億，今天（19日）再度吸引大批彩迷排隊購買彩券、希望沾上好手氣發大財；業者表示，近日來店投注人數估計多了4成，也有外地遊客花了上萬元包牌。

▲威力彩頭彩飆21.5億，竹山紫南宮旁湧現排隊投注人潮。（圖／記者高堂堯攝）

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竹山紫南宮向來有「神明銀行」美稱，也是廣大信眾求財運的首選聖地，周邊3家彩券行今天一早都湧現投注人潮，大人帶著小孩、美女抱著小狗、媽媽推著坐輪椅的兒子都來排隊。

▲▼威力彩頭彩飆21.5億，竹山紫南宮旁湧現排隊投注人潮。（圖／記者高堂堯攝）

其中在知名「七星級廁所」對面的大運發彩券行，在去年7月27日頭彩創下31.24億元紀錄時，與台北市大安區彩券行各開出一注得獎彩券，讓一名只花200元投注的竹山鎮婦女秒成十億富婆，也是南投縣彩券行首次開出頭獎。

南投吳姓民眾在最近2期開獎日前的15日、17日都去竹山紫南宮旁的彩券行投注，第一次一口氣包牌買了約10張，但與17.5億錯過，他不氣餒，前天又一口買了約30張，長長一串掛在脖子上幾乎要垂到地上，他搞笑PO上臉書說「財神到！」網友都笑稱：「南投首富！」「中了別忘了我！」

▲吳姓民眾花數千元包牌。（圖／吳姓民眾提供）

大運發彩券行職員廖唐徽指出，本周一17.5億再槓後，進3天來店投注的民眾多了4成之多，也有人以5600元或1萬多的金額包牌，多半是外地來的遊客，隨著開獎時間越近、民眾期待的情緒也越高漲。

竹山紫南宮主委莊秋安也說，近日信眾來參拜的人數差很多，附近3間彩券行和其他店家生意都非常好，可能大家覺得土地公是財神，就來求土地公，想說中獎機率會高一點。

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