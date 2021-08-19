　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

說好的路通不了！斷橋災民遭困快2周　抓繩攀岩翻山越嶺慘變日常

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區聯外橋樑明霸克露橋遭湍急溪水沖斷，復興、梅山、拉芙蘭3部落至今仍淪孤島，原先預定20日能搶通一條便道，但由於山區不斷有土石流，時程也因此延宕。災民受困山上近2周，目前只能依循族人傳統道路，徒步翻山購買日用品。另外，為避免辛苦栽種的芒果來不及運出，也只能靠人力背負下山。

▲▼高雄桃源區受困災民，日常補貨只能徒步翻山。（圖／高忠德提供）

▲高雄桃源區災民受困快要2周，日常補貨只能徒步翻山。（圖／高忠德提供）

▲▼高雄桃源區受困災民，日常補貨只能徒步翻山。（圖／高忠德提供）

▲▼高雄桃源區受困災民，日常補貨只能徒步翻山。（圖／高忠德提供）

▲▼高雄桃源區受困災民，日常補貨只能徒步翻山。（圖／高忠德提供）

▲▼高雄桃源區受困災民，日常補貨只能徒步翻山。（圖／高忠德提供）

▲▼高雄桃源區受困災民，日常補貨只能徒步翻山。（圖／高忠德提供）

桃源區3里淪孤島，聯外道路至今無法搶通，災民受困山上將近2周，為了日常補貨，肩上背著背架，只能靠自己，依循原來的傳統山路徒步翻山。「原來的農路都毀了！都沒有了」居民沿路從復興瓦阿係吊橋走來，一路抓繩攀岩，翻山越嶺的路程相當辛苦，但這已變成他們要買日用品、動物飼料等的日常。

梅山部落災民高忠德指出，因為目前部落聯外道路中斷，擔心災區的金煌芒果無法運送下山，許多部落族人也是徒步揹負金煌芒果下山，一趟路來回要走2個半小時，且一箱芒果重量約10公斤，但大家都很急，擔心芒果會壞，一個人都揹7-8箱，不過，即便如此，部落裡頭的數量仍還有4000箱以上，唯一就是擔心辛苦血汗白流。

▲▼高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，農民好急！徒步把金煌芒果運下山。（圖／高忠德提供）

▲高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，農民好急！徒步把金煌芒果運下山。（圖／高忠德提供）

高雄市長陳其邁說，目前便道在8/20前可能無法如期通行，主要就算現在天氣好，但山上還是會發生土石流，得顧慮到工程人員的安全。現在最快的方式還是從台東繞道，原則是台東便道每天8-10點開放通行，下午2點之前車子要出來，維持緊急戒護通行，至於便道何時能完成仍難以估算。

▲▼高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，農民好急！徒步把金煌芒果運下山。（圖／高忠德提供）

▲▼擔心正值採收的金煌芒果會壞掉，農民只能徒步搬運下山。（圖／高忠德提供）

▲▼高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，農民好急！徒步把金煌芒果運下山。（圖／高忠德提供）

金煌芒果認購專線：
高華德 0911-097-745、謝文福 07-686-6001、高展志 0975-606-151

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！中頭彩每人可分176
高端預約最新統計曝！還有2.7萬劑快把握
讀台大「這個科系」最不想說！　學生親曝：在校內都不想承認
身分證有「這尾數」快衝22億威力彩！命理專家曝這號財運無限大
高雄14歲少女上月離家北上！為救男友遭溪水沖走
振興先加碼！「這鄉鎮」8/28人人先拿2千元現金
疫苗混打來了！醫曝保護力最佳搭配
獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」
威力彩上看22億！民眾冒雨試手氣「電腦選號2萬元」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄14歲少女上月離家北上！為救男友遭溪水沖走　父接聽電話心全碎

試槍怪客出沒！這條街3車車窗遭鋼珠擊破　彈道比對緝兇

戳屁男殺人：他看不起我　躲山區27hrs吃龍眼睡工寮！買麵被逮

宣昶有都更違約賠2.55億　宣明智評論「被設局」再挨告！結果曝

中壢工程採購弊案　評委護航得標收23萬重判6年4月

說好的路通不了！斷橋災民遭困快2周　抓繩攀岩翻山越嶺慘變日常

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議！處長：偵辦中

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女嗆外流裸照…圖釘插頭狂虐

太平山區大雨溪水暴漲！釣客受困沙洲　勇消拋繩驚險救命

連3次不戴口罩又拒繳9000罰款　執行署「扣押財產」讓他嚇壞了

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

塔利班對人群掃射開槍！2死12傷　民眾要「換回阿富汗國旗」釀衝突

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

高雄14歲少女上月離家北上！為救男友遭溪水沖走　父接聽電話心全碎

試槍怪客出沒！這條街3車車窗遭鋼珠擊破　彈道比對緝兇

戳屁男殺人：他看不起我　躲山區27hrs吃龍眼睡工寮！買麵被逮

宣昶有都更違約賠2.55億　宣明智評論「被設局」再挨告！結果曝

中壢工程採購弊案　評委護航得標收23萬重判6年4月

說好的路通不了！斷橋災民遭困快2周　抓繩攀岩翻山越嶺慘變日常

花蓮農業處爆性騷「我要強姦妳」　議員批不可思議！處長：偵辦中

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女嗆外流裸照…圖釘插頭狂虐

太平山區大雨溪水暴漲！釣客受困沙洲　勇消拋繩驚險救命

連3次不戴口罩又拒繳9000罰款　執行署「扣押財產」讓他嚇壞了

黑特劇場爆逼退員工超瞎理由！「你的人類圖不適合」⋯專家解說了

兄弟靠戰術搶分奪冠　助總：有暗號才能盜壘

快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！若中頭彩22億元　每人可分176萬

米格-29墜毀飛行員死亡　俄國軍機2天掉2架

北美線近年增23航線、運力增33%　被抽船最多的「印巴線」運價翻倍漲

免費借車給你練！Gogoro推新手考照服務　10月底前還能抽新車

郭雪芙「披白紗」現身超唯美！王子揭她高冷個性真相

高端預約「4小時只增5千人」！最新統計曝　還有2.7萬劑快把握

網紅嫁豪門「老公毀三觀偷吃」　囂張小三狂讚IG示威！爽炫婚戒照

2週後開學！北市：若國小爆確診　12歲↓學生居隔「須多1人陪同」

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

女老師照胃鏡3天後死亡！家屬捧遺照抗議

即／1歲男童午睡叫不醒！臉色發白送醫不治

嗆女外送員「破查某」！富王鴨肉小老闆下場出爐

快訊／基隆吉祥大樓爆「濺血圍毆」

花蓮護專生遭賓士撞死！母心碎：我女兒才18歲

即／想救落水男友！14歲少女拉上岸　結果自己溺水失蹤

「桃園女神」貼文疑虐嬰　社會局今晚約談她

23歲嫩妻結婚不到3年跑了！還啪小王生子…63歲夫崩潰

高雄熱炒店「10人共桌沒隔板」　遭檢舉竟飆罵

沙發、茶水還備點心　警局藏破案小房間　

「讓開將軍」涉共諜　凌晨百萬雙門進口車接駕

逼20歲女「鋸齒鐵夾」性侵自己！惡男女圖釘插頭狂虐

更多熱門

相關新聞

中頭彩買豪宅不夠威　專家指點買地當地主「再賺一波」

中頭彩買豪宅不夠威　專家指點買地當地主「再賺一波」

今（19）日將開獎的威力彩頭獎上看21.5億元，很多人都摩拳擦掌想試一下手氣，說不定明天就不用上班了，不過這麼一大筆錢若要做投資，買什麼才穩賺不賠？專家指出根據近20年的趨勢來看，買地不僅不會賠，增值空間也最大，買在市區和外圍更有不同的賺法。

直擊人龍搶搭發財列車　彩券行生意強強滾

直擊人龍搶搭發財列車　彩券行生意強強滾

三寶男反坐機車捧披薩慘了　警方要開罰

三寶男反坐機車捧披薩慘了　警方要開罰

人群中驚見天菜！高雄同志大遊行　他伸手試探這裡

人群中驚見天菜！高雄同志大遊行　他伸手試探這裡

鐵路下地變綠帶！科工館站旁老屋搶手　400萬入手透天厝

鐵路下地變綠帶！科工館站旁老屋搶手　400萬入手透天厝

關鍵字：

桃源區桃源災情高雄金煌芒果

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

容易被忽略的5個iPhone手機功能

女網紅拍片慘遭性騷！　400淫狼「集體同樂」

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

阿富汗陷混亂！　總統女兒爽住紐約豪宅

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

更多

最夯影音

更多
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面