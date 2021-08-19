說好的路通不了！斷橋災民遭困快2周　抓繩攀岩翻山越嶺慘變日常

記者賴文萱／高雄報導

高雄市桃源區聯外橋樑明霸克露橋遭湍急溪水沖斷，復興、梅山、拉芙蘭3部落至今仍淪孤島，原先預定20日能搶通一條便道，但由於山區不斷有土石流，時程也因此延宕。災民受困山上近2周，目前只能依循族人傳統道路，徒步翻山購買日用品。另外，為避免辛苦栽種的芒果來不及運出，也只能靠人力背負下山。

▲高雄桃源區災民受困快要2周，日常補貨只能徒步翻山。（圖／高忠德提供）

▲▼高雄桃源區受困災民，日常補貨只能徒步翻山。（圖／高忠德提供）

桃源區3里淪孤島，聯外道路至今無法搶通，災民受困山上將近2周，為了日常補貨，肩上背著背架，只能靠自己，依循原來的傳統山路徒步翻山。「原來的農路都毀了！都沒有了」居民沿路從復興瓦阿係吊橋走來，一路抓繩攀岩，翻山越嶺的路程相當辛苦，但這已變成他們要買日用品、動物飼料等的日常。

梅山部落災民高忠德指出，因為目前部落聯外道路中斷，擔心災區的金煌芒果無法運送下山，許多部落族人也是徒步揹負金煌芒果下山，一趟路來回要走2個半小時，且一箱芒果重量約10公斤，但大家都很急，擔心芒果會壞，一個人都揹7-8箱，不過，即便如此，部落裡頭的數量仍還有4000箱以上，唯一就是擔心辛苦血汗白流。





▲高雄桃源區明霸克露橋遭沖斷，農民好急！徒步把金煌芒果運下山。（圖／高忠德提供）

高雄市長陳其邁說，目前便道在8/20前可能無法如期通行，主要就算現在天氣好，但山上還是會發生土石流，得顧慮到工程人員的安全。現在最快的方式還是從台東繞道，原則是台東便道每天8-10點開放通行，下午2點之前車子要出來，維持緊急戒護通行，至於便道何時能完成仍難以估算。

▲▼擔心正值採收的金煌芒果會壞掉，農民只能徒步搬運下山。（圖／高忠德提供）

金煌芒果認購專線：

高華德 0911-097-745、謝文福 07-686-6001、高展志 0975-606-151