東京著衣1元賣出！　創辦人周品均發長文回應了：胡搞瞎搞

▲周品均。（圖／唯品風尚提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣平價服飾「東京著衣」過去站穩一線電商女裝地位，昨（18）日網路服飾電商創新新零售公告，東京著衣在負1.1億元的虧損狀態下，以新台幣1元賣出，曾是｢東京著衣｣老闆娘的周品均得知消息後，在個人臉書發文表示：「傻瓜～公司經營不是這樣玩的啦！」

東京著衣創立於2004年，原是周品均及鄭景太夫妻倆一手成立，站穩一線網拍龍頭，最風光的時候還創下年營收20億元，但周品均與鄭景太離婚後，東京著衣輝煌不再，最後被久大併購。

▲東京著衣再次被轉賣，周品均在個人FB發文。（圖／翻攝自周品均FB）

如今再傳出轉賣消息，周品均在個人臉書發文寫下：「剛剛知道了東京著衣又再次被轉賣的消息，而且還是負債1.1億的狀態下用1元賣掉。」她也指出，2019年東著傳出內線交易新聞時，自己就曾說過：「如果沒有要好好經營這家公司，可以還給我嗎？」

她也解釋，其實自從2013年被迫離開後，接手的人從來就沒有想好好營運本業，只想經營股票市場。迎來如今負債出脫的局面，周品均直接開嗆：「傻瓜～公司經營不是這樣玩的啦！這樣胡搞瞎搞，對得起曾經相信你們而投資的所有小股東們嗎？」最後還提到，自己手上好像有400多萬股，怎都沒人通知這件事。

其實周品均的電商版圖並未止步，離開東京著衣之後，她緊接著在2016年創立主打輕熟女的Wstyle女性電商服飾品牌，三年內就讓年營業額破億。