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22歲就成「電商女王」　Wstyle創辦人周品均只想取悅自己

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成功臨前，每個人至少都經歷過一次大失敗，甚至是大大小小的各種磨難，有些人，消失在時間的流裡，卻有人，站得更高、跳得更遠，而我認識的那個人，便是我眼前這位妙齡女子 Wstyle 的創辦人周品均。

嘴角淺淺上揚的周品均說：「大家都太高估失敗了。失敗是什麼？就是走近了成功更一步了啊！對我來說，服裝，是我的起點，也是我的初心。」

在22歲青春年華時，周品均便已成為稱霸台灣網購女裝市場的女王，擁有年營業額高達20億的服裝品牌「東京著衣」，然而在事業最得意巔峰時，她竟一夕面臨婚變、事業體崩裂等打擊，在人生艱鉅的考驗困境下，她，卻能快速回軍，打造出炙手可熱的本土服飾品牌 Wstyle，到底她是如何辦到的呢？她告訴我說：「沒有任何的秘密，我不過是想取悅自己，讓自己回歸到一個啟程。」

▲（圖 余惟攝）

 天堂到地獄，浴火重生的過程 

「22歲就創業，害怕過嗎？」

『剛開始一點也不知道害怕，畢竟那時只是想著「拍一拍、登看看，管它有賣沒賣」的心態，並不懂什麼是「創業」，單純是無心插柳地「玩」出來的。後來，發現網拍是件很有趣的事，開學後便繼續做下去，只是沒想到，一年內竟成了全台灣營業額最高的賣家，擁有二十幾名員工，年營收破億。

還記得和銀行貸款近三千萬來蓋倉庫，準備簽下天文數字的合約時，我第一次感覺到害怕，時至今日仍清楚記得簽名時，我手都在發抖，因為那有可能是我一輩子都還不起的債務。這一賭我才了解，不是玩玩了，它是事業、是責任。那時候才發現：「哇！我好像真的玩太大了。」 』

▲Wstyle 創辦人周品均入主新一代女性品牌集團──美合國際實業，將與旗下原有的86小舖、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy 等4大美妝品牌跨界整併，周品均擔任執行長，集團名稱未來將正式更名為唯品風尚集團。（圖 余惟攝）

「歷經婚變、被迫離開東京著衣，你如何突破那個『周品均的低潮期』？」

『突然失去一切、一無所有之時，人不免會自我懷疑。我曾無數次懷疑自己到底在做什麼？怎麼會搞得什麼都沒有？被迫離開公司、丟了工作、沒了財產，剎那時一場空的感覺，真的會把一個人給吞蝕殆盡，甚至不知道接下來該怎麼過活。記憶中的我，每天心繫著舊品牌，擔心消費者收到不如預期的商品而失望，憂心一起打拚的員工們……，那種感覺就像是一位母親被迫和孩子分離，妳無法照顧他，更不知道有沒有人好好照顧他般令人痛心。我一心只想回頭拯救它，把該屬於自己的東西拿回來。然而，沈澱兩年後，我漸漸把心裡的擔憂放下，心情也歸於平靜，當我決定重新出發時，我已經很清楚，也很堅定自己真正要的，是什麼。』

▲詹宏志表示，周品均是有能力掌握美感與時尚的新生代領導者，就是我們期待的人。（圖 余惟攝）

「歷經過挫折再出發，打造 Wstyle 前曾有過猶豫嗎？」

『沒有！第二次創業，不知為何反而覺得很平靜，甚至讓我憶起創業時的初心。初心，是一個很有趣的念頭，好像我們常常隨著年紀的增長，不小心就會越走越遠地忘了為什麼要出發。

不少人會猜疑著、質疑著：「妳還能再做出一個東京著衣嗎？」、「十幾年前妳靠的是機運啊，現在不可能了啦！」但大家其實都不知道，創立 Wstyle，我不在乎它能做得多大、成功與否，這一次，我只想做一件真正熱愛的事。當我那樣想時，Wstyle 竟像是個快樂製造機，不分時刻、日夜，把快樂全都造上了我的心頭。』

▲（圖 余惟攝）

「如果可以選擇，你會想跳過那兩年的低潮期嗎？」

『雖然很痛苦，但我的答案是：不要！那兩年，是我成長最快的一段時間，是人生中很重要的養分。老實說，當時我甚至差點想不開，每天都不想睜開眼睛面對未來，幸好還有女兒，否則真的無法撐過這道難關。

陷在困境裡的自己，只看得到苦難，不過，置之死地而後生，就像浴火鳳凰一樣，脫胎換骨後，才能迎接新的自己。如果沒有那兩年，就不會有現在的我，這對我來說，不僅僅是低潮期，更是重要的轉捩點。當你重新爬起來，再回顧，妳便可輕聲地說：「喔，原來是這樣子。」』

▲（圖 余惟攝）

「你覺得創業最辛苦、困難的地方是哪裡？」

『好像沒有所謂「最辛苦」。我有一個心境是：都是自己的選擇，既然這條路是自己選的，還唉什麼呢？創業確實需要承受很多的辛苦、壓力，是上班族的十倍、百倍，但如果這是自己的決定，就沒有什麼好抱怨的。』

「既然壓力那麼大，難道你就不曾想過當個上班族嗎？」

『在離開東京著衣的那段時間，有許多快時尚集團、電商平台等工作邀約，甚至有年薪開到五百萬、八百萬的高階職位。那些是很好的機會，也是能讓我快速走出低潮、華麗轉身的舞台，但我沒有去選擇的原因是，第一，我的狀態並不好，處在一個極低潮的漩渦裡；第二，我的心思根本不在那些事情上，我只想把東京著衣拿回來，那樣的自己怎麼接下一個職務呢？不僅沒辦法把事情做好，也會對不起雇用我的老闆及團隊。

為此，我曾茫然過，從天堂墜落到地獄的時候，大家都在看我接下來的選擇，儘管明知道任何一個選擇，都會帶我重回勝利組，光環就會回來。但，我會快樂嗎？到底是要證明給誰看？與此同時，竟讓我意識到，三百萬、八百萬、台灣區、電商圈、亞太區、快時尚集團，職位一個比一個大，薪水一個比一個高，頭銜一個比一個厲害，我卻可以不為所動，不受金錢、頭銜的誘惑，彼時才恍然大悟，原來光環、地位、財富，對我來說都是附加價值，產品能不能自己規劃、設計？才是我在意的事，以至於規劃 Wstyle 路線時，我並非以大眾、賺大錢出發，而是尋求有自己特色的東西，即使它不賺錢、走得很慢、規模小都沒關係，只要我能秉持著品牌的精神走下去，那就好了。』

▲（圖 余惟攝）

「東山再起的過程中，最感謝的是誰？」

『身邊的朋友與家人。他們讓我知道自己不是一個人，就算我不再是「東京著衣的周品均」，他們依然愛我。不過，我卻也嘗盡了人情冷暖，有翻臉不認人的員工、合作對象，甚至是曾經把你捧在手掌心的人，忽然就消失了。然而，也有一些人是在我跌到谷底後才出現，或許是以往給人的形象太高高在上，當我離開那個位置之後，他們反而會伸出援手跟我說：「有空可以喝喝咖啡」、「如果有什麼需要幫忙的儘管說，不要客氣。」低潮期像是篩子，能看出誰只想沾你的光，而誰始終如一，也看透了財富與權力背後的人性面，有些人可以為了錢，置你於死地，就算他曾是你的枕邊人。撕開一切才明瞭，有些「好」，原來是有「目的」的。』

▲（圖 余惟攝）

 女人，可以有很多種樣貌 

「從東京著衣到 Wstyle，兩個品牌最大的不同是什麼？」

『或許是經歷過人生的大起大落，也曾創下很高的營業額，我在意的是 Wstyle 的品牌精神和態度，透過這個品牌想帶大家內心的平靜，希望藉由品牌傳遞「女性的生活態度」，讓大家知道：「女人可以過得更堅強、更有自信。」我想傳遞這份精神的心，比我想賣東西來得重要。』

▲（圖 余惟攝）

「透過 Wstyle 想傳遞給消費者什麼力量？」

『做自己，找到自己的生活態度。

「W」代表女性的意思，即「Woman Style」，找到自己的風格、更好的自己，我們不限定什麼樣貌，也許是率性風，也許是家庭主婦風，也許是隨性休閒風，都可以是你的調性，活出自己的態度和樣貌就好，開心最重要。美，沒有特殊定義，當你感到舒服、自在，即是最美的樣子。所以取名「Style」就是想讓大家感受，找到屬於自己的風格，那份快樂的心情，是自信而堅定的。 』

▲（圖 余惟攝）

 品牌精神在前、行銷在後 

「你認為社群平台的發達對電商帶來哪些劇烈的影響？」

『與消費者的溝通變得更直接，給了我很多發揮的舞台。以往，品牌給人的感覺高高在上、距離很遙遠，但在數位當道的世代，品牌需透過不同的方式去拓展、接觸受眾，大家可以藉由社群媒體，看見品牌真正的樣貌，不再只有官方的文宣或照片，現在有更多活動內容、幕後花絮、影音、限時動態等等。如此一來，可以讓大家深入了解風格調性，也比較沒有距離感。我很喜歡變化，這些操作模式對我來說既新穎又有趣，且非常樂在其中。』

「透過直播形式，你想帶出什麼效益？」

『我們直播大多都不是在賣衣服，粉絲們會覺得有趣，因為我們比較像穿搭、時尚節目，分享各種場合的穿搭技巧。例如：過完年可能有些發胖，什麼樣的穿搭可以顯瘦；上班、開工可以怎麼穿、新鮮人面試如何搭得恰到好處；甚至跟閨蜜喝下午茶、出遊、野餐，怎麼穿拍照比較好看等等。讓觀眾在我們身上學到「美感」、「穿搭技巧」和「選擇單品的能力」。我希望透過直播節目培養與觀眾之間的互動，建立與粉絲之間的連結，而不是像購物台一樣在賣商品。』

「你在個人社群上有什麼操作策略呢？」

『以我自己的社群來說，我也完全不賣衣服，不會刻意形容這件衣服好不好看、多少錢，大部份都在分享職場相關的內容，有點像「小教室」。例如：年輕人在職場上如何應對進退、履歷怎麼寫可以增加面試及被錄取的機會等等。此外，很多小資女想在職場往上爬，卻不知道該怎麼做，而我會用老闆的角度教大家如何使用正確方法。除了職場，我也會寫「如何看待女性創業家」的議題，像是家庭與事業之間的權衡與掙扎，或在創業路途上遇到的困難和考驗，以及和女兒的互動等等。我希望藉由分享自己的人生故事，無論在職場、生活，或是戀愛、婚姻，能幫助讀者解惑、找到方向。將 Wstyle 的品牌精神具體化，聚焦在「品牌宗旨」，而非「商品」。』

「可否給想成立電商品牌的新鮮人一些建議？」

『我覺得就是做自己吧！剛開始做品牌都會想要做自己，但其實很難。當面臨考驗，沒人青睞你、沒人喜歡你的牌子時，就會動搖了，會開始出現很多質疑：做自己是好的嗎？這樣對嗎？如果不夠堅定，就會東做一點、西做一點，反而變得沒特色、四不像。其實最難的是，如何在維持營運的同時又能堅持品牌態度，「商業」和「做自己」該怎麼兼顧，畢竟是一家公司，有員工要養、辦公室要付租金、水電，還是得考慮營收。創業之間會遇到許多考驗，這時候你就會看清自己到底有多熱愛這件事。但在自我磨合、拉扯的過程中，你也會發現，沒有所謂「完美的平衡」，當你可以與這些「拉扯」和平共處、感到甘之如飴時，煩惱就會漸漸明朗、開竅了。』

 時尚，是自然的生活態度 

「對你來說，時尚是什麼？」

『時尚會因應每個角色、身份的不同而變化。不一樣的生活型態，會傳遞不同的時尚，它沒有固定的風格，當你的態度、姿態表現得非常自然，那就是時尚。如果硬是穿上不符合自己個性的衣服或裝扮，即便很時髦，一定還是會覺得怪怪的、有點尷尬。所以我認為時尚的完美實現，應該是配合自在的風格態度。』

▲（圖 余惟攝）

後記：

採訪當天，當編輯走進 Wstyle 辦公室的瞬間，不自覺地發出了「WOW」的驚呼聲。現代化的設計、整齊的陳列，讓我聯想到《高年級實習生》的電影場景與片段。

周品均簡直像極了 Anne Hathaway 在電影裡所扮演的時裝公司創辦人兼執行長的角色，踩著高跟鞋，穿上時髦幹練的服裝，一手拿著咖啡，一手拿著包包，揚著超大氣場地走進辦公室。那是很多女人的夢想，卻也是周品均大起大落後，才找回的自信模樣。我想，當一個人無論別人說什麼，都能安然自得於當下的狀態，和勇於活出自己的樣貌，那或許才是人生的「真正勝利組」了。

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Editor / 責任編輯：紀思婷（@chimomocst）

◎Photo Via：余惟（@yuweiiv）

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